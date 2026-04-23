Condiciones para entrar en Volkswagen Valencia: dos meses en China, doble pago por horas extras y turnos americanos

Volkswagen pregunta a todos los candidatos a entrar a trabajar en la gigafactoría de baterías de Sagunt si están dispuestos a formarse al menos durante dos meses en China o Alemania. Las condiciones para trabajar en la planta pasan por la aceptación del sistema de turnos americanos, que puede conllevar el trabajo durante siete días seguidos. La compañía ofrece transporte gratis en autobús desde València y ayudas a la comida.

La empresa está comunicando los requisitos laborales durante el proceso de contratación de los operarios, que ha externalizado. Los candidatos explican que lo primero que les preguntan es si aceptarían ir a aprender el manejo de la maquinaria a China o Alemania. Hay trabajadores, sobre todo mujeres, que renuncian al proceso en cuanto escuchan esta condición.

Plantas gemelas

PowerCo, la filial de baterías de Volkswagen, necesita formar a parte de la plantilla en China o Alemania porque es donde el grupo tiene plantas gemelas a las de Sagunt. La multinacional alemana tiene acceso a una gigafactoría en la ciudad china de Anting (junto a Shanghái). La planta pertenece a SAIC Volkswagen Automotive Co., Ltd., una empresa conjunta (joint venture) entre el grupo chino SAIC Motor (50 %) y el gigante alemán (40 % SAIC Volkswagen, 10 % Volkswagen China Investment).

Planta de SAIC Volkswagen en la ciudad china de Anting (junto a Shanghái). / Levante-EMV

La empresa ya ha empezado a enviar a China a los primeros trabajadores, que son ingenieros. Algunos han estado dos meses en China, han regresado unos días a España y se han vuelto a ir al país asiático para continuar con la formación. Fuentes conocedoras del proceso explicaron que una parte importante de los operarios contratados irá a la planta alemana de Salzgitter.

Volkswagen va a habilitar un servicio de autobús con varias rutas desde València y otras localidades del área metropolitana, como hacen otras multinacionales como Ford o la empresa de trenes Stadler. El precio de las horas extras todavía no está fijado, pero rondará el doble de una normal. Los turnos de trabajo americanos consisten en jornadas intensivas de ocho horas de lunes a viernes o de lunes a domingo (en función del contrato). La planta va a operar en tres turnos de ocho horas durante los siete días de la semana.

Presnencia de VW en China con la localización de la gigafactoría de Anting. / Levante-EMV

Sueldos

Los primeros quinientos operarios que van a trabajar en la gigafactoría de baterías de Volkswagen en Sagunt cobrarán de media unos 1.500 euros netos al mes distribuidos en catorce pagas. La empresa está ofreciendo salarios brutos que oscilan entre los 26.000 y 29.000 euros, en función de si son contratos de lunes a viernes o de lunes a domingo.

Los trabajadores contratados pueden elegir entre cobrar en catorce pagas (unos 1.500 euros netos al mes de media) o en doce (1.750 euros netos). La filial de baterías de Volkswagen está contratando desde enero, sobre todo, a operarios que han estudiado Formación Profesional para trabajos de mantenimiento, producción, calidad y logística.

Ventajas

Volkswagen ha diseñado un amplio paquete de incentivos para captar trabajadores para la gigafactoría de baterías de Sagunt. El grupo alemán ofrece distintos conjuntos de beneficios en función del puesto y el perfil del candidato. Los puestos de más responsabilidad tienen acceso a coche de empresa, seguro médico completo para toda la familia, ayudas a la comida y al gimnasio, y precios especiales en la compra de vehículos. Los perfiles más básicos tienen como beneficios comedor subvencionado, ayudas al seguro médico y descuentos en la compra de coches.

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Entre los incentivos destaca el del seguro médico completo para el trabajador y su familia (pareja e hijos menores de 18 años). Este beneficio está reservado para puestos como el del responsable del área de ensamblaje de la gigafactoría de baterías de Sagunt, según se puede comprobar en las ofertas de empleo de PowerCo (filial de baterías de Volkswagen). A los operarios con perfiles más bajos, la multinacional les ofrece el copago del seguro médico (con el 80 % a cargo del empleado y el 20 % de la empresa).