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Compatibilidad de prestaciones públicas

Compatibilidad de pensiones en España: así se regula el ingreso conjunto de jubilación y viudedad

La Seguridad Social puede recortar o anular prestaciones si la suma de jubilación y viudedad supera el tope máximo de 3.359,60 euros mensuales

"Pensiones: un equilibrio cada vez más desigual entre generaciones"

La compatibilidad entre ambas pensiones está sujeta a un control de rentas por parte de la Administración

La compatibilidad entre ambas pensiones está sujeta a un control de rentas por parte de la Administración / JUNTA DE ANDALUCÍA - ARCHIVO

Alejandro Navarro

Alejandro Navarro

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El actual sistema público de pensiones en España permite la posibilidad de recibir la pensión contributiva de jubilación junto a otras prestaciones. En este caso, una de las compatibilidades más comunes es la compuesta por jubilación y viudedad, a la que muchas personas suelen recurrir.

De esta forma, la normativa de pensiones otorga a los jubilados la capacidad de añadir una prestación de viudedad tras el fallecimiento de su cónyuge. El principal objetivo de estas medidas suele ser compensar el desequilibrio económico generado en la unidad familiar tras la muerte de un ser querido.

La importancia de no superar los límites de rentas mensuales

Sin embargo, pese a la compatibilidad reconocida entre jubilación y viudedad, la suma de ambas prestaciones no quedaría exenta de vigilancia por parte de la Administración. Además, los beneficiarios deben tener en cuenta el umbral máximo para las pensiones públicas de cada ejercicio fiscal.

De hecho, en caso de sobrepasar el límite de ingresos, la Seguridad Social podrá recortar el importe de forma automática. Por ello, aunque se reconozcan ambas ayudas, la cuantía final se ajusta a los parámetros de la Seguridad Social, es decir, no se podrá superar el tope máximo de 3.359,60 euros mensuales.

Por otro lado, debemos tener en cuenta que, a la hora de rebajar las cuantías recibidas de cada pensión, lo habitual es restar la parte sobrante a la última pensión reconocida. En este sentido, las autoridades pueden anular una de las prestaciones si la anterior ya supera el máximo de rentas.

Compatibilidad con mínimos y pensiones no contributivas

Ahora bien, si hablamos de los complementos a mínimos, destinados a quienes no alcanzan la pensión mínima estatal, estos añadidos también pueden sufrir modificaciones. Básicamente, su permanencia en la nómina depende de los mencionados límites de rentas. Por ello, si la situación económica cambia por la entrada de nuevos ingresos, entonces las autoridades pueden cancelar o reclamar como indebido este complemento.

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En lo que se refiere a las pensiones no contributivas, ya sean de invalidez o para compensar periodos de cotización menores a los quince años, no permiten el cobro de la prestación por viudedad. En todo caso, la Seguridad Social recuerda la importancia de revisar con cuidado los cobros de pensiones, para así evitar malentendidos con la Administración o la pérdida de estas ayudas económicas.

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