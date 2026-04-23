IRPF
Catalunya no está entre las comunidades que ya han ajustado sus tarifas del IRPF a la subida de precios para evitar sobrecostes fiscales
Navarra y Canarias han aplicado la deflactación en hasta tres ejercicios, mientras La Rioja introduce un sistema automático ligado al IPC
Pablo Castaño
Diez comunidades autónomas han deflactado sus tarifas del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) en los últimos cinco años para adaptarlas a la subida de precios y evitar las conocidas “subidas en frío”. Así lo reflejan los datos recopilados por el Consejo General de Economistas de España.
Entre estas regiones destacan Canarias y Navarra, que han ajustado sus tarifas hasta en tres ejercicios. En el lado contrario, otras siete comunidades no han aprobado medidas de este tipo en el último lustro. Entre ellas se encuentra Catalunya.
La falta de deflactación implica que muchos contribuyentes catalanes pueden estar pagando más impuestos sin haber ganado poder adquisitivo real. Este fenómeno, conocido como progresividad en frío, se produce cuando la inflación empuja las rentas a tramos superiores sin una mejora efectiva del poder de compra.
Comunidades que sí han deflactado
El Gobierno de España no ha ajustado las tarifas estatales del IRPF en los últimos años. Sin embargo, la mayoría de comunidades autónomas sí han aplicado medidas para corregir el efecto de la inflación.
Según el informe de los economistas, han deflactado el impuesto Andalucía, Aragón, Canarias, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja, Comunitat Valenciana, Navarra y Euskadi.
Madrid aplicó esta medida en dos ejercicios (2022 y 2023). Navarra y Canarias lo hicieron en tres (2022, 2023 y 2024).
La Rioja ha sido la última en incorporarse con un sistema innovador. A partir de ahora, ajusta automáticamente los tramos del IRPF y los mínimos personales y familiares cuando el IPC supere el 3% en diciembre. Si se rebasa ese umbral, la actualización se aplica en función de toda la subida del índice.
Comunidades que no han aplicado ajustes
Frente a estas diez regiones, otras siete no han deflactado el IRPF en los últimos cinco años.
Se trata de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, CATALUNYA, Extremadura, Baleares y Asturias.
En estos territorios, los contribuyentes siguen tributando sin ajustes ni en el tramo estatal ni en el autonómico, lo que intensifica el impacto de la inflación en su carga fiscal.
El impacto de no deflactar el IRPF
La ausencia de ajustes tiene consecuencias directas en el bolsillo de los contribuyentes.
Según una simulación del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), un contribuyente con una renta anual de 25.000 euros puede llegar a pagar 257 euros más debido a la falta de adaptación del impuesto a la inflación.
Para una renta de 30.000 euros, el sobrecoste asciende a 340 euros. Si los ingresos alcanzan los 45.000 euros, el exceso pagado puede llegar a 528 euros.
En niveles más altos, el impacto crece: una renta de 70.000 euros soportaría unos 758 euros adicionales, mientras que en ingresos de 400.000 euros el sobrepago superaría los 2.100 euros.
Estas estimaciones se basan en una subida salarial acumulada del 18,10% entre 2022 y 2026 y un incremento del IPC del 15,8% entre enero de 2022 y diciembre de 2025.
En este contexto, Catalunya continúa sin aplicar medidas de deflactación, lo que la sitúa entre las comunidades donde el efecto de la inflación sigue trasladándose directamente a la carga fiscal de los contribuyentes.
La subida de impuestos se comió el incremento de los sueldos en España en 2025
España fue uno de los siete países de la OCDE en los que el pasado año la subida de impuestos que gravan los salarios se comió con creces el incremento de los sueldos, lo que se tradujo en una pérdida de ingresos reales.
En términos reales (descontando la inflación), los salarios en España subieron un 1,2 %, pero el tipo impositivo medio para las personas físicas se incrementó en un 1,5 %, explica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por lo que el poder adquisitivo después de impuestos se redujo en un 0,3 %.
En su informe anual sobre la llamada cuña fiscal (el porcentaje del salario que supone el impuesto sobre la renta y las cotizaciones), la organización señala que esa misma evolución de un mayor incremento de la fiscalidad también se dio el pasado año en Austria, Estonia, Alemania, Corea del Sur, México y Reino Unido.
España fue, para un trabajador soltero y sin hijos (que es la principal referencia en los estudios comparativos), el décimo país con el mayor gravamen fiscal (suma del IRPF y de las cotizaciones salariales y patronales) sobre los salarios, del 41,4 % del sueldo, por encima de la media del 35,1%. No obstante, está lejos de los que encabezaban la lista: Bélgica con un 52,5 %; Alemania con un 49,3 %; Francia con un 47,2 %; Austria con un 47,1 %; e Italia con un 45,8 %. Como siempre, Estados Unidos se quedó bajo la media con una cuña fiscal del 30%.
Suscríbete para seguir leyendo
- Catalunya abre nueve expedientes sancionadores a vecinos que se saltaron las restricciones de la peste porcina
- Catalunya aprueba el pago de 50 euros por noche a los docentes que se vayan de colonias a partir del próximo curso
- Elena Bianca Ciobanu, de 41 años y la nota más alta del MIR, elige Dermatología en el Hospital Clínic: 'Hay mujeres que rompemos moldes
- La estimulación cerebral profunda salva a un joven con síndrome de Tourette: 'Tenía un alto riesgo de suicidio y vivía aislado; ahora estudia y va al cine
- Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
- Sánchez se ofrece a los gigantes de las renovables en plena crisis: 'España es el mejor país para que sus inversiones sean rentables
- El exdueño de Freixenet dedicará parte del dinero de la venta a impulsar sus propios vinos en Estados Unidos, México, Brasil e India
- Estafados y sin habitación medio centenar de turistas que reservaron en un hotel de la Rambla de Barcelona