Catalunya no está entre las comunidades que ya han ajustado sus tarifas del IRPF a la subida de precios para evitar sobrecostes fiscales

Diez comunidades autónomas han deflactado sus tarifas del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) en los últimos cinco años para adaptarlas a la subida de precios y evitar las conocidas “subidas en frío”. Así lo reflejan los datos recopilados por el Consejo General de Economistas de España.

Entre estas regiones destacan Canarias y Navarra, que han ajustado sus tarifas hasta en tres ejercicios. En el lado contrario, otras siete comunidades no han aprobado medidas de este tipo en el último lustro. Entre ellas se encuentra Catalunya.

La falta de deflactación implica que muchos contribuyentes catalanes pueden estar pagando más impuestos sin haber ganado poder adquisitivo real. Este fenómeno, conocido como progresividad en frío, se produce cuando la inflación empuja las rentas a tramos superiores sin una mejora efectiva del poder de compra.

Comunidades que sí han deflactado

El Gobierno de España no ha ajustado las tarifas estatales del IRPF en los últimos años. Sin embargo, la mayoría de comunidades autónomas sí han aplicado medidas para corregir el efecto de la inflación.

Según el informe de los economistas, han deflactado el impuesto Andalucía, Aragón, Canarias, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja, Comunitat Valenciana, Navarra y Euskadi.

Madrid aplicó esta medida en dos ejercicios (2022 y 2023). Navarra y Canarias lo hicieron en tres (2022, 2023 y 2024).

La Rioja ha sido la última en incorporarse con un sistema innovador. A partir de ahora, ajusta automáticamente los tramos del IRPF y los mínimos personales y familiares cuando el IPC supere el 3% en diciembre. Si se rebasa ese umbral, la actualización se aplica en función de toda la subida del índice.

Comunidades que no han aplicado ajustes

Frente a estas diez regiones, otras siete no han deflactado el IRPF en los últimos cinco años.

Se trata de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, CATALUNYA, Extremadura, Baleares y Asturias.

En estos territorios, los contribuyentes siguen tributando sin ajustes ni en el tramo estatal ni en el autonómico, lo que intensifica el impacto de la inflación en su carga fiscal.

El impacto de no deflactar el IRPF

La ausencia de ajustes tiene consecuencias directas en el bolsillo de los contribuyentes.

Según una simulación del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), un contribuyente con una renta anual de 25.000 euros puede llegar a pagar 257 euros más debido a la falta de adaptación del impuesto a la inflación.

Para una renta de 30.000 euros, el sobrecoste asciende a 340 euros. Si los ingresos alcanzan los 45.000 euros, el exceso pagado puede llegar a 528 euros.

En niveles más altos, el impacto crece: una renta de 70.000 euros soportaría unos 758 euros adicionales, mientras que en ingresos de 400.000 euros el sobrepago superaría los 2.100 euros.

Estas estimaciones se basan en una subida salarial acumulada del 18,10% entre 2022 y 2026 y un incremento del IPC del 15,8% entre enero de 2022 y diciembre de 2025.

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En este contexto, Catalunya continúa sin aplicar medidas de deflactación, lo que la sitúa entre las comunidades donde el efecto de la inflación sigue trasladándose directamente a la carga fiscal de los contribuyentes.