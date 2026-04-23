Catalunya esquiva el frenazo nacional de la vivienda con un alza del 5,7% en las compraventas

El ladrillo pierde fuelle. La compraventa de viviendas se estancó en el mes de febrero en 59.689 operaciones, lo que implica una caída del 0,5% con respecto al mismo mes de 2025, según ha avanzado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este dato, las compraventas de vivienda suman dos meses a la baja tras el desplome del 5% registrado en enero. Catalunya rompe la tendencia nacional, con 31.167 operaciones en el mes de febrero y un alza anual de compraventas del 5,7% según los últimos datos provisionales.

La caída nacional se explica como consecuencia de la ralentización de operaciones sobre viviendas usadas, que prácticamente se estanca en 45.881 operaciones tras una caída del 0,2%, mientras que las compraventas sobre viviendas nuevas cayeron con mayor fuerza, un 1,6% hasta las 13.808 operaciones.

No obstante, la tasa intermensual, que mide la evolución en febrero sobre enero, rebotó un 3,8%. En concreto, las operaciones sobre viviendas usadas crecieron un 4,5% y las nuevas, un 1,7%. En cuanto al tipo de vivienda, el 93,7% de las viviendas eran libres y solo el 6,3% protegidas. Las fincas transmitidas a través de donaciones fueron de 4.971 en febrero, lo que implica un aumento del 6,8% mensual y una caída del 7,1% interanual.

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Catalunya desafía la tendencia con un alza del 5,7%

El mercado se mueve a dos velocidades según la región. Navarra lideró la compraventa anual de viviendas con un avance de doble dígito (+18,7%), por encima de Canarias (+7,9%) y Catalunya (+5,7%). En el lado opuesto, la región con la caída más pronunciada de operaciones fue Murcia (-14,8%), seguido de La Rioja (-12,5%), Galicia (-12%) y Cantabria (-10,9%). Madrid, por su parte, registró una caída del 3%.