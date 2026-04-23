Carlos Baño, tras presidir la Cámara de Alicante más de dos años de forma irregular: "Es un puro tecnicismo"

El presidente de la Cámara de Alicante, Carlos Baño, considera que incumplir la normativa que rige esta institución no supone ningún "problema" y califica de "puro tecnicismo" el hecho de que lleve más de dos años ostentando el cargo de forma irregular.

Así lo ha señalado el propio empresario en una respuesta por escrito, después de que este diario haya desvelado que la empresa por la que Baño ocupa su asiento en el pleno de la institución, Plasticart Hispánica SL, se extinguió -es decir, no existe- desde noviembre de 2023. Una circunstancia que implica la baja como miembro de la institución y, por tanto, el cese de los cargos que ocupa.

En concreto, la letra g del artículo 31 del Decreto 126/2017, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana y de su Consejo señala que la "pérdida de la condición de miembro del pleno y del comité ejecutivo" se dará por "por extinción de la persona jurídica de la que ostentará la representación en la elección o designación como miembro de los órganos de gobierno".

Fue en mayo de 2023 cuando Baño decidió la fusión por absorción de Plasticart Hispánica por parte de Inversiones Carbamar, también de su propiedad, lo que supuso la disolución de la primera y su extinción. Así, el 23 de noviembre de ese año el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) publicaba el cese del empresario como administrador de la compañía tras su desaparición.

No lo comunicó

Según la normativa, Baño tendría que haber comunicado esta circunstancia al secretario general de la Cámara, Andrés Sevila, quien debería haber dado traslado a la Generalitat, como administración tutelante. Acto seguido, deberían haberse celebrado elecciones en el sector al que pertenecía la empresa para sustituirles.

Sin embargo, el todavía presidente de la Cámara no hizo nada de eso -así lo aseguran, al menos, el propio Sevila y la Conselleria de Innovación- y continuó ocupando el asiento del pleno y el cargo de presidente de forma completamente irregular. Algo que, al parecer, el empresario no considera importante.

El presidente de la Cámara de Alicante, Carlos Baño, con el secretario general de la institución, Andrés Sevila. / ALEX DOMINGUEZ

"Esto no tiene sentido ninguno, es un puro tecnicismo. Tengo cuatro empresas (SIC) que actualmente forman parte del pleno de la Cámara, y una de ellas ha sido absorbida por otra que también es vocal de la Cámara. Dónde está la noticia o el problema", ha señalado Carlos Baño, obviando su obligación de cumplir con la ley, y más en una institución de derecho público que vive en casi un 90 % del dinero público. Además, el empresario sigue contando la extinguida Plasticart entre estas empresas, cuando ya no existe y realmente solo tiene tres con representación en la entidad. Tampoco que, para cambiar a alguna de las personas que representan al resto de sus sociedades de su propiedad y ponerse él para seguir siendo miembro del pleno debería, igualmente, haberlo comunicado y pasar los trámites necesarios.

"Todo eso sin contar con que la Cámara adopta los acuerdos a través de sus órganos colegiados, y evidentemente todos los son perfectamente válidos", ha añadido, ante la posibilidad de que las decisiones, convenios y acuerdos suscritos por la entidad durante los últimos dos años y medio podrían ser nulos de pleno derecho, como consecuencia de esta irregularidad.

Reincidente

Lo cierto es que no es la primera vez que Carlos Baño minimiza sus posibles incumplimientos de la ley. Así ha tratado de hacerlo con las obras de la que estaba destinada a ser la nueva sede de la Cámara en Panoramis, que el Ayuntamiento paralizó por carecer de licencia y en la que, más adelante, se supo que habían incumplido la legislación al exceder la edificabilidad admitida con la construcción de una planta de más.

Noticias relacionadas

También habló de un "error" tras su detención por la gestión que realizó la Federación Alicantina del Comercio (Facpyme) del bono comercio de la Diputación. Una gestión por la que fue detenido hace aproximadamente un mes y por la que quedó en libertad con cargos por los supuestos delitos de fraude en subvención y falsedad.