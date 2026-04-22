El rey del rodaballo presenta en Barcelona la marca Neptura para sus pescados de alta gama

De las instalaciones de Stolt Sea Farm salen cada año 9.000 toneladas de rodaballos y lenguados, dos especies de los denominados peces planos de los que la compañía noruega es líder en producción mundial. La compañía, que acaba de cumplir 50 años de andadura, cuenta con 16 centros de producción distribuidos entre Noruega (país del que es originaria), Islandia, España, Portugal y Francia. "El objetivo es que dentro de 15 años, lleguemos a las 24.000 toneladas y para ello estamos explorando crecer hacia Estados Unidos y algún lugar de Asia", adelanta Jordi Trias, presidente de la empresa, que participa en la feria SeaFood Expo Global, que se celebra estos días en Barcelona. Allí ha presentado su nueva marca Neptura, con la que va a comercializar pescado de alta gama, dirigido sobre todo a la gastronomía más selecta.

"Tenemos un rodaballo y un lenguado que se crían según las condiciones más estrictas de bienestar animal, de calidad de las aguas y de alimentación para los animales... Todo ese proceso de cultivo en el Atlántico Norte permite obtener unas características de sabor, textura y versatilidad que ahora queremos poner en valor y dar a conocer", prosigue Trias, que ha presentado el proyecto con el apoyo de los chefs Sergio y Javier Torres. De hecho, el objetivo es que Neptura permita crecer a la compañía en el canal de la hostelería y la restauración (horeca), donde Stolt Sea Farm ya vende el 75% de sus productos.

Granja de lenguado y rodaballo de Stolt Sea Farm en Merexo (A Coruña). / EPC_EXTERNAS

Son pescados "que destacan por su carne blanca y firme, espinas grandes y visibles, una textura única y un sabor equilibrado, profundo y consistente", asegura el directivo catalán, que trabajo en empresas como GB Foods antes de incorporarse a la multinacional noruega, de la que es presidente ejecutivo desde 2018. La empresa, detalla Trias, facturó el año pasado 140 millones de dólares y presentó un beneficio bruto antes de impuestos (ebitda) de 46 millones. "En la última década, hemos casi triplicado la cifra de negocio y multiplicado por seis el ebitda", indica. Stolt Sea Farm es la división de producción de acuicultura de Stolt-Nielsen, "que empezó en 1976 con la cría del salmón y que actualmente cotiza en la bolsa de Oslo", detalla el presidente.

¿Cómo lo consiguen?

"Una de las cosas que más sorprenden a quienes visitan nuestras instalaciones es el desarrollo científico que hay detrás de todo lo que allí se aplica", explica Trias cuando se le pregunta por cuál es el proceso que sigue la compañía para lograr la calidad de sus rodaballos y lenguados, que llevan cuatro años siendo distinguidos con los Superior Taste Awards, unos premios de gran reconocimiento internacional.

Las piscinas en las que se alojan los peces, detalla, contienen aguas altamente filtradas y tratadas con luz ultravioleta con el objetivo de prevenir la contaminación. "Al ser granjas en tierra, es decir, que no están colocadas a mar abierto y más expuestas a temporales, se puede controlar la temperatura, los niveles de oxígeno y hasta el estrés que están sufriendo en cada momento los animales". La compañía elabora asimismo la alimentación que reciben lenguados y rodaballos en función de cada fase de su evolución. "Es un sector muy supervisado por las administraciones y nosotros hemos estado siempre ajustados a todas sus regulaciones", asegura el presidente ejecutivo.

El catalán reivindica también la calidad del producto de acuicultura. "Es un estigma que está empezando a caer, pero en el que hay que insistir: el pescado es proteína de alta calidad y la Unión Europea aún está importando el 70% del pescado que consume, cuando podría tenerlo de proximidad", proclama. "Neptura representa el lanzamiento global de una marca que busca la excelencia. Queremos dar visibilidad a nuestra experiencia y a nuestro enfoque específico en la acuicultura", subraya Trias, que insiste en que el "propósito es ofrecer a consumidores y chefs un pescado excepcional que transforme cada ocasión gastronómica en una experiencia culinaria memorable".