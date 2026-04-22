Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BarcelonaSíndrome de TouretteGuerra IránMarc GiróCatalánPedro SánchezArbeloaMéxicoMbappéBebé maltratadoPateraSevilla
instagramlinkedin

Renta 4 y BME acercan a los inversores a más de 15 empresas cotizadas

Encuentro Financiero 2026

Encuentro Financiero 2026

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El evento presenta a más de 20 empresas en un formato nuevo y muy dinámico.

El III Encuentro Financiero organizado por Renta 4 Banco, Prensa Ibérica e Intereconomía, en colaboración con BME, reunió a empresas e inversores en el encuentro celebrado los días 8 y 9 de abril en el auditorio de la Fundación Renta 4.

Los asistentes pudieron conocer de primera mano a más de 15 compañías cotizadas a través de un formato ágil que combinó presentaciones y entrevistas de 20 minutos, facilitando un contacto directo y accesible con el tejido empresarial español. Estas entrevistas se pueden volver a ver desde este link.

Entre las empresas que participaron se encontraban Acerinox, Mapfre, Squirrel, Sacyr, DIA, GAM, Ebro Foods, Cellnex, Izertis, Laboratorios Rovi, Nextil, Logista, Prosegur Cash, Atresmedia, Grenergy y Amper, además de una mesa redonda con expertos de Renta 4 que realizaron un análisis del entorno económico para 2026.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno plantea pagar la pensión de viudedad a las parejas de hecho no registradas si tienen hijos en común
  2. Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
  3. Sanidad amplía la 'prueba del talón', el cribado de cáncer de colon y el acceso a la fecundación 'in vitro' en fallo ovárico prematuro
  4. Barcelona busca el fin de los grandes atascos en hora punta: reformulará sus cinco accesos con clones digitales
  5. Catalunya busca 30.000 jóvenes para suplir la jubilación de funcionarios 'boomers': 'En una empresa ganaría más, pero por conciliación y motivación me renta más la Administración
  6. El hospital Vall d'Hebron identifica una 'señal clara de correlación' entre la exposición a un pesticida y el cáncer de colon en jóvenes
  7. Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina
  8. El Gobierno diseña un plan de choque en Catalunya para desencallar los expedientes de 46.500 migrantes por vía ordinaria antes de verano

La deuda pública de España baja al 101,2% del PIB en febrero pero marca máximos hasta los 1,72 billones

La deuda pública de España baja al 101,2% del PIB en febrero pero marca máximos hasta los 1,72 billones

La UGT reclama reforzar las oficinas de empleo para orientar a los migrantes de la regularización hacia los sectores donde faltan trabajadores

La UGT reclama reforzar las oficinas de empleo para orientar a los migrantes de la regularización hacia los sectores donde faltan trabajadores

Los pilotos Toni Bou y Gabriel Marcelli visitan el complejo industrial de Repsol en Tarragona

Los pilotos Toni Bou y Gabriel Marcelli visitan el complejo industrial de Repsol en Tarragona

La presión en el alquiler alcanza un nuevo máximo: 141 interesados en cada piso que sale al mercado

La presión en el alquiler alcanza un nuevo máximo: 141 interesados en cada piso que sale al mercado

Renta 4 y BME acercan a los inversores a más de 15 empresas cotizadas

Renta 4 y BME acercan a los inversores a más de 15 empresas cotizadas

La respuesta de Armengol a Tellado: "No hay nada más cobarde que dirigirse a la única persona de esta Cámara que no puede defenderse"

La respuesta de Armengol a Tellado: "No hay nada más cobarde que dirigirse a la única persona de esta Cámara que no puede defenderse"

La rinosinusitis crónica con poliposis nasal, una enfermedad inflamatoria que sigue siendo poco conocida

La rinosinusitis crónica con poliposis nasal, una enfermedad inflamatoria que sigue siendo poco conocida

Cupra presenta “The Soundtrack of Raval”, con seis canciones inéditas

Cupra presenta “The Soundtrack of Raval”, con seis canciones inéditas