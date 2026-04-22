La UGT reclama reforzar las oficinas de empleo para orientar a los migrantes de la regularización hacia los sectores donde faltan trabajadores

El secretario general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha reclamado a la Generalitat de Catalunya un refuerzo de las oficinas de empleo para poder integrar, formar e insertar a las personas que logren permiso de trabajo mediante la regularización extraordinaria de migrantes. "Sacará a 150.000 personas en Catalunya de la explotación laboral, es muy importante y a veces parece que no lo valoramos suficiente”, ha declarado Ros este miércoles en un desayuno del Nueva Economía Fórum.

El máximo responsable del sindicato ha reclamado al conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, un refuerzo de los equipos del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) para orientar a los nuevos incorporados al mercado laboral legal hacia aquellos sectores que precisan profesionales. “El proceso no se acaba cuando te regularizan los papeles, comienza. Hemos de hacer un acompañamiento”, ha afirmado.

El líder sindical ha descartado que la incorporación a la economía formal de los cerca de 150.000 trabajadores que calcula el Gobierno que se beneficiarán en Catalunya de la refularización se traduzca en un incremento de las tasas de desempleo (8,2%), hasta ahora a la baja pero todavía por encima de la media europea (6%).

"Si sube el paro será una subida meramente técnica, son personas que ya están trabajando aquí [en ‘B’]. Solo veo beneficios. A nuestro mercado de trabajo todo el mundo dice que le falta mano de obra", ha insistido. Según la última encuesta de clima empresarial de Idescat, cuatro de cada 10 empresas catalanas manifiestan tener problemas para encontrar trabajadores debidamente cualificados para sus puestos vacantes.

Pérdida de poder adquisitivo

El secretario general de la UGT, a una semana y media del Primero de Mayo, ha situado los salarios y su capacidad de compra como el principal problema de los catalanes. "El principal problema que tiene Catalunya ahora mismo es la pérdida de poder adquisitivo. A la gente, cobrando más, le cuesta más llegar a final de mes", ha afirmado.

Uno de los principales problemas que afrontan actualmente los sindicatos está relacionado con el precio de la vivienda. Con las patronales, vía convenio colectivo, durante los últimos tres años han logrado pactar incrementos de sueldos por encima de lo que suben los precios. El problema para parte de los trabajadores afectados es el progresivo incremento del precio de la vivienda, especialmente del alquiler, que pese a esa mejora salarial a cada renovación del contrato de arrendamiento devora una parte creciente de la nómina.

"En la vivienda nos estamos encallando", ha reconocido Ros. También se ha mostrado crítico con las medidas adoptadas por el Govern, enfocadas a promovar la construcción de vivienda protegida, parte de ella para compra. "Construir mucho está bien, pero tendremos los pisos cuando el problema ya haya estallado", ha alertado.

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Desde la central abogan, al igual que CCOO, por una intervención más directa en los precios de los arrendamientos. Particularmente, el líder de la UGT es partidario de desincentivar el alquiler como vía de ahorro de los propietarios por la vía fiscal. "Alquilar un piso debe tener una fiscalidad de actividad económica", ha manifestado.