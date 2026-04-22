Precio del bitcoin hoy, 22 de abril: se afianza sobre los 78.000 dólares con el apoyo de las grandes compras institucionales

Vuelven las señales de fortaleza. El precio del bitcoin (BTC) se mueve este 22 de abril en el entorno de los 76.000-78.000 dólares, consolidando un suelo sólido tras varios días de subidas. La criptomoneda acumula un avance superior al 2% en las últimas 24 horas y más de un 5% en la última semana, en un contexto de renovado optimismo en el mercado de criptomonedas.

Este movimiento no es casual. Detrás hay una combinación de factores, como la entrada de dinero institucional, una reciente estabilidad macroeconómica y señales positivas tanto en derivados como en datos on-chain (información, transacciones y actividades registradas directamente en la cadena de bloques de Bitcoin).

Uno de los motores clave ha sido el fuerte incremento de los flujos hacia la criptomoneda. Según explica Thomas Perfumo, economista jefe de Kraken, “los flujos netos hacia Bitcoin aumentaron con fuerza la semana pasada, registrando el cambio de impulso más sólido en lo que va de año”.

Destaca especialmente el papel de Strategy, que ha invertido más de 2.500 millones de dólares en nuevas compras, elevando el total mensual a unos 3.900 millones, su mayor nivel en 16 meses. Un hito que le permitió superar a BlackRock como el mayor tenedor de Bitcoin del mundo. Este tipo de movimientos refuerza la percepción de bitcoin como activo estratégico para grandes compañías.

Además, el mercado de opciones refleja un claro giro: el posicionamiento se ha vuelto más alcista, coincidiendo con la ruptura de la barrera de los 75.000 dólares.

Flujos positivos en ETF al contado

Desde Binance también apuntan a un escenario de consolidación saludable. En su último informe, destacan que bitcoin se mantiene estable gracias a flujos positivos en ETF al contado y una demanda institucional que sigue actuando como soporte estructural .

Los datos on-chain refuerzan esta idea: los inversores a largo plazo continúan acumulando, lo que reduce la presión vendedora en el mercado.

Al mismo tiempo, el mercado de derivados muestra un equilibrio sin sobreapalancamiento, una señal clave que aleja el riesgo de caídas bruscas por liquidaciones masivas.

Contexto macro

El entorno macroeconómico también acompaña. La estabilidad del dólar y la ausencia de cambios relevantes en política monetaria mantienen un escenario neutral pero constructivo para activos de riesgo como bitcoin. Las recientes perspecitivas de Kevin Warsh, distanciándose de Donald Trump en cuanto a política monetaria, también han calado en el inversor de criptoactivos.

Además, la reciente recuperación de Wall Street ha contribuido a mejorar el sentimiento inversor global, favoreciendo el rebote de las criptomonedas.

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán también están en el foco. Pese al supuesto alto al fuego propuesto por Donald Trump, las recientes rupturas en las conversaciones y las amenazas de nuevos bloqueos en el Estrecho de Ormuz han impulsado el precio del crudo, inyectando una presión inflacionaria persistente que complica el camino de la Fed, retrasando los recortes de tasas y manteniendo una postura restrictiva hasta finales de 2026.

En ese sentido, Edgar Plascencia, director de Bitget para Iberia, cree que esta dinámica “respalda una mayor aversión al riesgo en los activos tradicionales, al mismo tiempo que fortalece al BTC cerca de los 75.000 dólares y al ETH en torno a los 2.300 dólares como reserva de liquidez”. En esa línea, Plascencia insiste en que “la cautela a corto plazo sigue siendo recomendable”, al menos hasta que surjan señales más claras.

¿Qué puede pasar ahora con el bitcoin?

A corto plazo, el precio del bitcoin parece haber encontrado un soporte sólido en la zona de los 75.000 dólares, impulsándose ya hasta los 78.000 dólares. Sin embargo, el mercado sigue pendiente de nuevos catalizadores que impulsen otro tramo alcista.

Si continúan los flujos institucionales y el contexto macro se mantiene estable, no se descarta un intento de ataque a máximos recientes. En caso contrario, el escenario más probable es una fase de consolidación lateral, con oscilaciones constantes como las vistas en los últimos días.

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En definitiva, bitcoin entra en una fase más madura del ciclo: menos euforia, pero más respaldo estructural, lo que refuerza su papel dentro del sistema financiero global.