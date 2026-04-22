Calendario de abonos de la Seguridad Social
Luz verde al pago de las pensiones de abril: estos son los bancos que ya han ingresado el dinero y los que aún no
Consulta qué entidades bancarias ya han liberado el pago hoy miércoles 22 de abril y cuándo recibirán el ingreso los clientes de otros bancos
El engranaje financiero para el abono de las pensiones de abril ya se ha puesto en marcha. Aunque la Seguridad Social establece normativamente que el pago debe realizarse el primer día hábil del mes siguiente –que en este caso sería el lunes 4 de mayo debido al festivo del Día del Trabajador–, la gran banca española ha vuelto a mover ficha para adelantar los ingresos a esta misma semana. Desde hoy, miércoles 22 de abril, los primeros pensionistas ya disponen de su prestación en cuenta, iniciando una cascada de pagos que se completará en las próximas 72 horas.
Los bancos que ya han pagado y los que lo harán mañana
La competencia por la fidelización del cliente sénior obliga a las entidades a no agotar los plazos legales. Siguiendo su política habitual de anticipación, Bankinter y Unicaja han sido las primeras en procesar las remesas de fondos este 22 de abril. Sus clientes han comenzado a recibir los apuntes bancarios desde primera hora de la mañana.
Por su parte, el grueso del sector financiero ejecutará las órdenes de pago entre el jueves 23 y el viernes 24 de abril. En este grupo se sitúan gigantes como Banco Santander, que suele fijar el día 24 como fecha clave, y CaixaBank, que este mes ha optado por no esperar al fin de semana para garantizar que sus usuarios dispongan de liquidez antes del cierre bancario del viernes.
El desfase entre la normativa y el ingreso real
Es importante recordar que, según el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, la Administración cumple con su obligación enviando los fondos a las entidades colaboradoras con antelación suficiente. Sin embargo, la fecha exacta en la que el dinero aparece en el extracto depende exclusivamente de la política comercial de cada banco.
Para los clientes de BBVA, ING o Abanca, el calendario suele ser algo más conservador. Si bien los ficheros ya están en poder de las entidades, es probable que estos pensionistas vean el ingreso reflejado entre el sábado 25 y el lunes 27 de abril, dependiendo de si el banco procesa transferencias en días no lectivos.
Un mes clave para el consumo de las familias
Este adelanto de las nóminas de abril no es una cuestión menor. Al caer el próximo viernes 1 de mayo en festivo nacional, el sistema bancario busca evitar un cuello de botella que dejaría a millones de beneficiarios sin fondos hasta bien entrada la primera semana de mayo.
Además, cabe destacar que en este ejercicio 2026 las cuantías se mantienen actualizadas conforme a la revalorización ligada al IPC, garantizando el poder adquisitivo frente a la inflación. Ante cualquier demora, la recomendación técnica es verificar si existen condiciones de vinculación en la cuenta (como la domiciliación obligatoria de la pensión) que pudieran estar reteniendo el proceso de abono automático en el sistema de gestión de la entidad.
- El Gobierno plantea pagar la pensión de viudedad a las parejas de hecho no registradas si tienen hijos en común
- Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
- Sanidad amplía la 'prueba del talón', el cribado de cáncer de colon y el acceso a la fecundación 'in vitro' en fallo ovárico prematuro
- Barcelona busca el fin de los grandes atascos en hora punta: reformulará sus cinco accesos con clones digitales
- Catalunya busca 30.000 jóvenes para suplir la jubilación de funcionarios 'boomers': 'En una empresa ganaría más, pero por conciliación y motivación me renta más la Administración
- El hospital Vall d'Hebron identifica una 'señal clara de correlación' entre la exposición a un pesticida y el cáncer de colon en jóvenes
- Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina
- El Gobierno diseña un plan de choque en Catalunya para desencallar los expedientes de 46.500 migrantes por vía ordinaria antes de verano