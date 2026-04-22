Inquietud entre los trabajadores de Leche Pascual sobre la continuidad de la fábrica de Gurb

Los trabajadores de la planta que tiene Leche Pascual en Gurb (Osona) andan preocupados por la futura viabilidad de la factoría y temen que la actual reorganización que está efectuando la compañía, fruto de un reciente acuerdo comercial con Casa Tarradellas, se acabe traduciendo en recortes de empleo.

"La plantilla ya ha experimentado una reducción significativa a través, principalmente, de prejubilaciones y consideran que esta política de contracción puede ser solo el preámbulo para una reestructuración más profunda que implique nuevas extinciones de puestos de trabajo", ha manifestado el comité de empresa mediante un comunicado.

Los 140 empleados de la fábrica osonense, abierta en 2004 y donde también se envasa la popular marca Llet Nostra, celebrarán este próximo jueves una asamblea para protestar contra la "falta de información" a la que les tiene sometidos la dirección en pleno proceso de transformación de la planta. Este medio ha dirigido sus preguntas a Leche Pascual, sin recibir respuesta.

A finales de 2025, Leche Pascual y Casa Tarradellas alcanzaron un acuerdo para que la primera fabricara en Gurb la mozzarella que emplearía la segunda para sus pizzas.

Ese acuerdo comercial y la situación positiva de las cuentas provocaba que los empleados esperaran más faena (y empleo) para la planta. La evolución de las cuentas del grupo empresarial Leche Pascual es positivo y la compañía cerró el ejercicio 2025 con un incremento de facturación del 4%, hasta un total de 929 millones de euros en ventas, además de un 'ebitda' cercano a 69 millones (+3,85%).

No obstante, de momento lo que están viviendo los empleados de Gurb es menos faena y la perspectiva de descensos mayores a futuro. Según ha hecho público este miércoles el bufete de abogados Col·lectiu Ronda, que asesora al comité de empresa, la compañía ha derivado una parte minoritaria de la producción -el embotellado de leche en botellas de cristal- a la factoría que tiene Leche Pascual en Aranda de Duero.

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Menos faena para los trabajadores de Gurb, que están a expensas de saber cómo se concretará la inversión para producir la mozzarella, qué procesos se verán afectados y si durante los mismos la compañía aplicará un ajuste de plantilla temporal o directamente despidos. "A pesar del alcance de los cambios en marcha, los trabajadores denuncian que no han recibido ninguna información clara ni detallada por parte de la empresa sobre cómo se desarrollará este proceso de transformación", recoge el comunicado de Col·lectiu Ronda.