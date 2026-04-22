Permisos laborales
El derecho a la 'jornada adaptada': un permiso de teletrabajo para cuidar a hijos de hasta 12 años y familiares dependientes
La solicitud para la adaptación de jornada debe presentarse por escrito y justificar las necesidades familiares, con un plazo máximo de negociación de 30 días entre empleado y empresa
El Supremo avala que las empresas den más días de teletrabajo a los directivos que a sus empleados
Según se establece en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, los empleados poseen el derecho de solicitar cambios en el horario y los turnos. Ahora bien, la normativa también establece la posibilidad de recurrir al teletrabajo para cuidar de los hijos menores de 12 años o familiares dependientes, sin sufrir una reducción de su salario.
Una oportunidad de conciliar trabajo y contexto familiar
El objetivo de esta medida sería permitir a los trabajadores conservar su puesto de trabajo y sueldo recibido, sin tener que descuidar las responsabilidades familiares. Por ello, si la empresa no ofrece esta posibilidad, el empleado tendría derecho a recurrir a los tribunales.
La 'jornada adaptada' se plantea como una forma de conciliar vida familiar y laboral, sobre todo para los casos de personas con hijos menores de 12 años o familiares dependientes a su cargo. De este modo, los empleados pueden seguir recibiendo ingresos, mientras continúan aportando a la empresa con un horario adaptado a sus necesidades.
La necesidad de negociar las condiciones entre empresa y empleado
Sin embargo, debemos tener en cuenta que este no es un derecho automático, ya que el trabajador debe presentar una solicitud por escrito. Además, en este documento se tienen que justificar sus necesidades para compaginar la profesión con sus circunstancias familiares.
Una vez que se realice la solicitud, el empleado debe acordar con la empresa un período máximo de 30 días, y, en caso de que no sean suficientes las pruebas presentadas, la empresa tendrá que buscar soluciones. Al finalizar el plazo de los 30 días, el empleador puede aceptar la propuesta, plantear una alternativa o rechazar la solicitud.
En este último caso, la empresa tiene la obligación de presentar las razones técnicas o de organización que impidan el teletrabajo. A su vez, el empleado siempre puede llevar su caso a la Justicia, con un plazo de 20 días hábiles para presentar demanda ante el Juzgado de lo Social.
- El Gobierno plantea pagar la pensión de viudedad a las parejas de hecho no registradas si tienen hijos en común
- Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
- Sanidad amplía la 'prueba del talón', el cribado de cáncer de colon y el acceso a la fecundación 'in vitro' en fallo ovárico prematuro
- Barcelona busca el fin de los grandes atascos en hora punta: reformulará sus cinco accesos con clones digitales
- Catalunya busca 30.000 jóvenes para suplir la jubilación de funcionarios 'boomers': 'En una empresa ganaría más, pero por conciliación y motivación me renta más la Administración
- El hospital Vall d'Hebron identifica una 'señal clara de correlación' entre la exposición a un pesticida y el cáncer de colon en jóvenes
- Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina
- El Gobierno diseña un plan de choque en Catalunya para desencallar los expedientes de 46.500 migrantes por vía ordinaria antes de verano