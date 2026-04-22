Jaume Roures ultima su regreso al negocio audiovisual con la compra de Goroka

Semana convulsa en el sector audiovisual catalán. Jaume Roures, histórico fundador de Mediapro y que fue cesado de la compañía en octubre de 2023, ultima su regreso al negocio. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, este paso lo dará mediante la compra de la productora Goroka, una de las más importantes del panorama audiovisual catalán.

Fuentes del sector explican a este diario que Roures llevaba un tiempo negociando un acuerdo para cerrar esta operación. Y el 'Boletín Oficial del Registro Mercantil' registra este miércoles la revocación de los administradores de Goroka (Guillermo Cascante, que era su consejero delegado y Victoria Piany en representación de Colorado Zone) y registra un nombramiento: el de Mediacable Servicios de Producción, en la persona de Jaume Roures Llop. Estos cambios confirman que la adquisición se ha llevado a cabo.

Fundada en 2006, Goroka es uno de los principales 'players' del sector audiovisual catalán. En su página web recuerda que ha producido, series, programas de televisión, documentales, para plataformas digitales y canales de televisión como TVE, TV3, Canal 33 o Movistar +, Amazon Prime o Discovery Channel, entre muchos otros. También ha producido publicidad y 'branded content' para compañías como Hewlett Packard, Danone o Evax.

En los últimos tiempos, Goroka ha cobrado notoriedad por su alianza con el fenómeno 'Crims', del periodista Carles Porta. Goroka ha coproducido gran parte de su contenido asociado con The True Crime Factory. La productora era propiedad hasta ahora de su consejero delegado, Guillermo Cascante, que tiene un 42% de las acciones, y de Colorado Zone (58%), controlada por el periodista Antoni Esteve Avilés y la propia Piany.

Ninguna de las partes implicadas en la operación ha atendido a las preguntas de este diario.

Esta operación coincide en el tiempo, de forma paradójica, con la dura semana que atraviesa Mediapro, la empresa que fundó Roures en 1994 junto a Tatxo Benet i Gerard Romy.

Este martes se hizo público el listado de trabajadores que están afectados por el ERE que vive la empresa y que afecta a cerca de 250 empleados tanto en Barcelona como en Madrid. Los empleados cortaron la Diagonal y anunciaron nuevas movilizaciones ante el recorte de puestos de trabajo que plantea la compañía, propiedad de Southwind, del grupo chino Orient Hontai. Fuentes del sector afirman que la situación que vive la principal productora de Catalunya es muy delicada y que está en juego la propia supervivencia del grupo.

Cabe recordar que Southwind despidió el pasado mes de octubre a Tatxo Benet, otro de los fundadores de la empresa, para relevarlo por Sergio Oslé, ex consejero delegado de Telefónica España y presidente de Movistar +, que llegó con Carlos Núñez como consejero delegado. Tal y como avanzó EL PERIÓDICO, Eva Abans, que fue la número dos de Mediapro, abandonó la compañía a finales de marzo.

Los problemas de Mediapro arrancaron sobre todo a raíz de la pandemia. Los negocios de la productora (derechos deportivos, producción audiovisual y alquiler de equipos) se vieron duramente golpeados por el cierre de la economía, llevando a pérdidas millonarias y a un rescate a manos de Southwind, que ya había entrado en el grupo en el año 2018 comprando el 56% de la compañía por 900 millones. Tras la pandemia, el mismo inversor inyectó otros 620 millones para garantizar la continuidad de una empresa que tiene 6.000 empleados en todo el mundo.

Fuentes del sector consultadas por este diario afirman que Jaume Roures aspira a levantar "una pequeña Mediapro" con su retorno al sector por la vía de Goroka. "Es perfectamente capaz, es una persona muy inquieta y no para nunca, y es probable que lo haga con gente a la que ya conoce", afirma un directivo que solicita el anonimato.