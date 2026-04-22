Huelga en gasolineras este puente de mayo: cómo puede afectarte al viajar y qué hacer para evitar problemas

El arranque del puente de mayo llega este año con un elemento añadido de incertidumbre: una huelga en el sector de las gasolineras que coincide con uno de los mayores picos de desplazamientos por carretera. La convocatoria, impulsada por UGT FICA y CCOO Industria, responde al bloqueo en la negociación del convenio colectivo estatal.

En la práctica, esto significa que habrá paros el 30 de abril (parcial) y el 3 de mayo (total durante 24 horas). Sin embargo, conviene aclarar desde el inicio el alcance real: no se prevé un cierre generalizado de estaciones de servicio, ya que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social, suele establecer servicios mínimos en este tipo de conflictos para garantizar el suministro básico.

¿Puede faltar gasolina durante el puente? No necesariamente. El escenario más probable no es de desabastecimiento, sino de afectación puntual y desigual. Las estaciones con menos personal podrían operar con limitaciones, lo que se traduciría en colas en horas punta, especialmente durante la operación salida y retorno.

Además, una parte relevante de la red –las gasolineras automáticas o desatendidas– seguirá funcionando con normalidad, lo que reduce el riesgo de interrupciones graves. Por tanto, hablar de un “parón total” del suministro no se ajusta a la realidad del sector.

Mayor impacto en zonas turísticas

El impacto dependerá sobre todo del momento y del lugar. En zonas con alta demanda turística, como la Comunidad Valenciana o Andalucía, es donde podrían registrarse mayores concentraciones de vehículos y esperas más largas.

Aun así, el sistema está diseñado para seguir funcionando. La clave estará en la planificación. Los expertos aconsejan:

Repostar con antelación , especialmente antes del 30 de abril.

, especialmente antes del 30 de abril. Evitar, si es posible, las horas centrales del día en días de mayor tráfico.

Priorizar estaciones automáticas en rutas habituales.

Consultar el estado del tráfico antes de viajar.

Un conflicto laboral de fondo

La huelga tiene su origen en el desacuerdo entre sindicatos y patronal sobre las condiciones del nuevo convenio. Entre las reivindicaciones destacan mejoras salariales ligadas al IPC y la inflación, así como avances en jornada y condiciones laborales. Desde la parte sindical se denuncia una pérdida de poder adquisitivo y la falta de avances en la negociación.

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En definitiva, el puente de mayo se desarrollará con normalidad en términos generales, pero con posibles incidencias puntuales en el repostaje. Anticiparse y evitar las horas más críticas será suficiente, en la mayoría de los casos, para viajar sin contratiempos en un contexto marcado por la negociación laboral en el sector