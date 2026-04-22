Las búsquedas de empleo relacionadas con la IA crecen un 550% en España

El mercado laboral español está viviendo una transformación silenciosa pero profunda impulsada por la inteligencia artificial (IA). Los últimos datos de búsquedas en internet reflejan un cambio de mentalidad: las consultas relacionadas con empleo en IA crecieron un 550% en marzo respecto al mismo mes del año anterior, según datos de Google Trends.

Este salto no es un fenómeno aislado. Responde a un proceso más amplio de reorientación profesional masiva, en el que trabajadores y estudiantes buscan adaptarse a un entorno cada vez más digitalizado. De hecho, las búsquedas vinculadas a formación y desarrollo de habilidades han aumentado un 40%, en lo que los expertos ya denominan el “boom del upskilling” o, lo que es lo mismo, el auge del “perfeccionamiento profesional”.

La tendencia tiene un reflejo directo en la oferta de empleo. La IA ya es requisito laboral y, en España, el 22% de las ofertas ya incluye referencias a competencias en esta tecnología, mientras que en Europa esa cifra alcanza el 24% tras analizar más de 31 millones de vacantes.

Sectores como el marketing digital, la logística o las finanzas lideran esta demanda, aunque el fenómeno es transversal. Según un informe elaborado por INCO con apoyo de Google, más de 7,4 millones de ofertas de empleo en Europa ya requieren habilidades relacionadas con la IA, evidenciando que no se trata de un nicho tecnológico, sino de una transformación estructural del empleo.

Además, el impacto no implica necesariamente destrucción de puestos de trabajo, sino una redefinición de tareas. La automatización se concentra en funciones repetitivas, mientras crece la demanda de habilidades como análisis de datos, pensamiento crítico o interacción con sistemas de IA.

Más interés que preparación

Sin embargo, este auge convive con una paradoja: el interés por la IA crece más rápido que la capacidad del mercado para absorberlo. El 74% de las pymes reconoce dificultades para encontrar candidatos cualificados, lo que evidencia una brecha creciente entre oferta y demanda de talento.

Los datos europeos apuntan en la misma dirección. Aunque una de cada cuatro personas ya utiliza herramientas de IA en su trabajo, solo el 15% ha recibido formación específica en el último año, lo que limita la adaptación del mercado laboral.

Imagen de archivo de un curso formativo en IA a varios funcionarios en Barcelona, algo que cada vez está más en auge por el crecimiento de esta tecnología / GABRIEL UBIETO - FERRAN NADEU

Esta falta de capacitación también se refleja en la percepción de los trabajadores. Más de la mitad considera que necesitará nuevas habilidades en los próximos años, pero una parte significativa duda de que su empresa le proporcione esa formación. Y a eso, además, se suma otro problema: la resistencia de los trabajadores a la IA. Y es que, según el último barómetro elaborado por NTT DATA e ISDI, seis de cada diez empresas no afrontan la resistencia de sus trabajadores a la inteligencia artificial, aumentando aún más el problema de percepción y adaptación a esta nueva tecnología.

La revolución también llega a las aulas

El cambio no se limita al empleo. En el ámbito educativo, el interés por la IA se ha disparado: las búsquedas relacionadas con IA y clases han crecido un 510% en el último año, mientras que las vinculadas a aprendizaje han aumentado un 90%.

Los estudiantes ya no solo buscan información, sino aplicaciones prácticas, como generar resúmenes, preparar exámenes o incluso crear contenidos. Herramientas como asistentes conversacionales o plataformas de aprendizaje automatizado están redefiniendo el proceso educativo. En este sentido, el Deutsche Bank ya puso la voz de alerta en el sentido de la imperiosa necesidad de formarse en IA, pues, según el propio banco alemán, el título universitario “ya no es garantía de éxito laboral” en la era de la inteligencia artificial.

Un cambio estructural, no coyuntural

El auge de la IA en el mercado laboral apunta a una transformación de largo recorrido. Las empresas no solo buscan perfiles técnicos, sino profesionales capaces de trabajar junto a sistemas inteligentes y extraer valor de ellos.

En este contexto, la clave no será únicamente dominar la tecnología, sino desarrollar una combinación de habilidades digitales y humanas. Como advierten los expertos, la IA no sustituye al trabajador, pero sí al que no sabe utilizarla.

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El reto ahora pasa por acelerar la formación y evitar que la brecha de talento frene el crecimiento. Porque, a juzgar por los datos, la revolución de la inteligencia artificial ya no es una promesa: es una realidad que está redefiniendo, a gran velocidad, las reglas del empleo.