Etalentum reúne a empresas en Barcelona para analizar las claves de la gestión del cambio
Es un encuentro gratuito para profesionales de los recursos humanos que tendrá lugar el próximo 5 de mayo.
Redacción Iberempleos
Como parte de su compromiso por fomentar el aprendizaje mutuo y generar espacios de análisis sobre los desafíos estratégicos del capital humano, Etalentum —empresa especializada en selección de personal líder por número de oficinas en todo el país— organiza una nueva jornada de su foro Etalentum Connect en Barcelona. En esta ocasión, el encuentro se centrará en proporcionar a los asistentes pautas prácticas para abordar la transformación de las compañías de forma eficaz, mediante el uso de herramientas específicas y el análisis de casos reales de implementación.
La sesión, que tendrá lugar el próximo martes 5 de mayo en el Hotel Condes de Barcelona, situado en el Paseo de Gracia, contará con la ponencia de Jesús Martínez Bustos. Como CEO de Focus Inside y experto con más de dos décadas de trayectoria en liderazgo y desarrollo organizativo, Martínez Bustos desgranará un modelo contrastado para guiar el cambio en las estructuras empresariales.
Siguiendo la filosofía de estos encuentros profesionales, la jornada se desarrollará entre las 09:00h y las 11:00h en un formato reducido. Es gratuita pero tiene aforo limitado y sólo se puede acceder previa inscripción.
Formulario de inscripción
Etalentum es una empresa líder en el sector de la selección de personal en España cuya metodología se fundamenta en la identificación estratégica y la búsqueda proactiva del talento. Con el respaldo de su experiencia y un sólido conocimiento local gracias a una red que ya supera las 45 oficinas, la firma se centra en la captación de perfiles altamente cualificados, mandos intermedios y posiciones directivas. La compañía aporta valor añadido a sus clientes mediante una base de candidatos propia verificada, una intermediación de alto nivel y un asesoramiento integral durante todo el proceso de selección, combinando la innovación tecnológica con un experimentado equipo humano.
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