Dassault Aviation elige a Arkadia Space para propulsar el avión europeo Vortex

Arkadia Space ha firmado un contrato con Dassault Aviation para el desarrollo y suministro de un sistema completo de propulsión basado en sus motores monopropelentes Ariel de 250N, que será integrado en el demostrador Vortex (Véhicule Orbital Réutilisable de Transport et d’Exploration), el avión espacial reutilizable que desarrolla la compañía francesa.

El contrato se enmarca en la primera fase del programa Vortex-D, un demostrador tecnológico diseñado para validar las capacidades críticas del vehículo final. El sistema de propulsión de Arkadia (compuesto por tanques, electrónica y motores monopropelentes Ariel) actuará como el sistema de control de reacción (RCS) del vehículo, desempeñando un papel clave durante las fases de mayor altitud de la misión, donde la precisión y la fiabilidad son esenciales.

Vehículo espacial reutilizable

El programa Vortex, liderado por Dassault Aviation, tiene como objetivo fundamental desarrollar un vehículo espacial reutilizable capaz de operar en órbita y regresar a la Tierra mediante un aterrizaje convencional en pista. Dassault Aviation es uno de los principales actores industriales del sector aeroespacial a nivel mundial, con más de 10.000 aeronaves civiles y militares entregadas en más de 90 países a lo largo de los últimos 110 años. La compañía aporta una amplia experiencia en el desarrollo de sistemas aeronáuticos altamente complejos, desde plataformas como el caza Rafale hasta la familia de jets ejecutivos Falcon, así como su participación en programas como el avión espacial Hermes o el demostrador de reentrada IXV, además de múltiples estudios de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Esta combinación de experiencia en aeronáutica avanzada, sistemas de alta fiabilidad y tecnologías hipersónicas sitúa a Dassault Aviation en una posición única para liderar el desarrollo de un avión espacial reutilizable de estas características.

En el núcleo de este acuerdo se encuentra Ariel, el motor de 250N desarrollado por Arkadia Space, que en menos de dos años ha pasado de ser una tecnología en fase inicial a convertirse en la base de sistemas de propulsión adoptados por algunos de los programas más relevantes del ecosistema espacial europeo.

Vortex, vehículo espacial reutilizable capaz de operar en órbita y regresar a la Tierra mediante un aterrizaje convencional en pista. / Dassault Aviation

Ariel 250N

Ariel fue desarrollado en el marco del programa Future Launchers Preparatory Programme (FLPP) de la ESA a mediados de 2023, como una tecnología estratégica para los futuros sistemas europeos de transporte espacial. Desde el inicio, Arkadia abordó su desarrollo con una clara visión comercial, orientada a dar respuesta a necesidades reales del mercado más allá del ámbito institucional.

En menos de dos años, esta estrategia se ha traducido en resultados concretos. MaiaSpace seleccionó el Ariel 250N para el sistema de control de reacción de su lanzador y ahora Dassault Aviation ha elegido este mismo motor para el demostrador Vortex-D. Estos dos contratos comerciales posicionan a Ariel en el centro de dos de los programas más estratégicos de Europa: el acceso al espacio y el transporte orbital. Estos hitos refuerzan la posición de Arkadia como proveedor de sistemas de propulsión verde basados en peróxido de hidrógeno de alta concentración, ofreciendo soluciones versátiles para múltiples aplicaciones. La compañía diseña, fabrica e integra sistemas completos de propulsión (incluyendo motores, tanques y electrónica de control) adaptados a los requisitos específicos de cada vehículo.

Hito histórico

«Este contrato representa un hito histórico para todo el equipo. Que una empresa como Dassault Aviation apueste por Arkadia para un programa tan relevante y estratégico para Europa supone la validación de Arkadia como un partner confiable en el ámbito de la propulsión. Esperamos construir una relación a largo plazo con Dassault y ayudarles durante todo el desarrollo del programa Vortex, para así, algún día, poder transportar astronautas al espacio», señala el CEO y cofundador de Arkadia Space, Francho García.

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La firma, fundada en 2020 y con sede en el aeropuerto de Castellón, prevé anunciar nuevos contratos comerciales en los próximos meses, varios de los cuales ya están en marcha y vinculados a misiones que podrían volar tan pronto como el próximo año. La compañía también ha obtenido recientemente financiación institucional a través del prestigioso programa EIC Accelerator, destinado a impulsar la industrialización de su tecnología bipropelente.