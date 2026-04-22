Nuevo balance de casos
Catalunya abre nueve expedientes sancionadores a vecinos que se saltaron las restricciones de la peste porcina
La Generalitat incluye Castellbisbal en la zona de alto riesgo y destina otros siete millones a reforzar la presencia de agentes sobre el terreno
MAPA | La lista actualizada de los municipios de Barcelona con restricciones por la peste porcina
Tras cinco semanas de tregua, el virus de la peste porcina africana (PPA) ha añadido este miércoles un nuevo municipio a la lista de poblaciones afectadas, según ha comunicado la Conselleria d'Agricultura, que ha desvelado que hasta el momento se han incoado nueve expedientes sancionadores a personas que fueron sorprendidas accediendo al medio natural en lugares donde elpaso está restringido, precisamente para evitar la propagación. Las denuncias podrían acabar en multas económicas, ha advertido elconseller Òscar Ordeig, que ha anunciado también que se va a activar un contrato de emergencia por valor de siete millones de euros con la empresa pública Tragsa para reforzar el dispositivo que trabaja sobre el terreno para erradicar la enfermedad.
En los últimos días, han sido 16 los casos de jabalíes muertos que han dado positivo a la PPA, uno de los cuales ha sido localizado en el término municipal de Castellbisbal (Vallès Occidental), que se convierte en la localidad número 19 de la zona de alto riesgo, lo que restringe a sus vecinos y visitantes el acceso al medio natural. Desde el pasado 28 de noviembre, cuando se encontraron los dos primeros ejemplares infectados en Cerdanyola del Vallès, la cifra de casos positivos se eleva a 284.
La Generalitat recuerda que los vecinos de los municipios incluidos en el radio de seis kilómetros alrededor del foco inicial, la llamada 'zona cero' de la peste porcina, deben abstenerse de entrar en zonas boscosas o riberas de ríos, suspendan también cualquier actividad de caza y de trabajos forestales, excepto aquellas relacionadas con la limpieza de franjas de protección para incendios. Y, sobre todo, queda prohibido alimentar a los jabalíes que se encuentren por la zona o cualquier otra acción que pueda provocar el acercamiento o dispersión de estos animales. Esto incluye, al parque natural de Collserola.
Despliegue de 170 efectivos más
El contrato de siete millones de euros con Tragsa prevé la incorporación de 170 efectivos, de los que 40 empezarán a trabajar sobre el terreno la próxima semana, ha informado este miércoles el departamento que dirige Òscar Ordeig. También contempla la habilitación de 57 nuevas trampas tipo 'pig brig', que permiten la captura colectiva de ejemplares de jabalí, y de 51 vehículos todoterreno.
Los agentes que van a desplegarse por la zona tienen encomendada la misión de realizar una búsqueda intensiva de cadáveres de jabalí en un área de unos 1.050 kilómetros cuadrados, para lo que contarán con equipos especializados y unidades caninas. También deberán proceder a la captura masiva de jabalíes vivos y a dar apoyo logístico a la caza autorizada para el control de la enfermedad. "Todas las actuaciones incorporan estrictos protocolos de bioseguridad, la toma de muestras y la correcta eliminación de los animales para evitar la propagación del virus", asegura la conselleria.
El encargo extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, con una fase operativa intensiva prevista de unas 20 semanas. Las actuaciones están supervisadas por los servicios técnicos de Agricultura.
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