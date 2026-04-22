Una Inteligencia artificial 'made in Barcelona' para detectar pronto el envejecimiento ovárico

La premisa detrás de Base4 Bioscience queda clara. "Cuando detectamos una enfermedad, la biología lleva años deteriorándose", resume Pol Cervera, uno de sus cofundadores y su consejero delegado. Esta 'startup' barcelonesa nacida de una década de investigación en el Institut de Recerca Sant Pau (IR Sant Pau) se ha propuesto precisamente atajar esta realidad. Su solución pasa por una plataforma que utiliza inteligencia artificial (IA) y multiómica (una técnica que combina datos procedentes de distintas disciplinas como son la genómica, la proteómica o la transcriptómica) para detectar de forma temprana estas enfermedades. Y la idea ha encontrado sus primeros socios capitalistas.

La empresa, cofundada hace apenas unos meses entre Cervera, el biólogo José Manuel Soria y el ingeniero Ángel Martínez-Pérez, ha recaudado 1 millón de euros de fondos como Kfund, Baobab Ventures, Itnig Fund o Masia VC, además de varios inversores individuales del ámbito científico y tecnológico. El dinero se destinará a desarrollar la plataforma y empezar a orientarla hacia sus posibles potenciales usos. El primero estará centrado en la fertilidad y la menopausia.

Así, su primer producto estará diseñado para calcular la edad biológica ovárica y detectar de forma temprana el deterioro reproductivo para facilitar la toma de decisiones con más margen del que habitualmente se obtiene en este campo. La plataforma partirá de una muestra de sangre y aplicará modelos propios de IA capaces de identificar el estado de decenas de tejidos del organismo. "Este enfoque permite detectar señales moleculares tempranas de deterioro, estimar la edad biológica de órganos concretos e identificar las rutas biológicas que están detrás del desarrollo de enfermedades, todo ello antes de que estas se manifiesten clínicamente", resumen desde esta 'startup' con sede en el mismo IR Sant Pau y una plantilla de 10 trabajadores.

Salud de la mujer

Esto, que han empezado llevando a la edad ovárica, tiene potencial aplicación en patologías como el síndrome de ovario poliquístico, la endometriosis o determinados trastornos hormonales e inflamatorios, que vendrán a continuación en el plan de desarrollo de la empresa. De momento están aplicando la tecnología en distintos ensayos clínicos y terminando de validar los primeros productos.

Si han puesto este foco en la salud de la mujer es porque uno de los rasgos diferenciales de la 'startup', explican, es haber desarrollado modelos diferenciados para hombres y para mujeres. Es decir, que incorporan ya de entrada las diferencias estructurales en los mecanismos de una enfermedad, el envejecimiento y las rutas moleculares. "Esta estrategia permite obtener predicciones más precisas y mejorar la comprensión de la eficacia y seguridad de los tratamientos en distintas poblaciones", subrayan.

Interés inversor

"El interés inversor en la compañía refleja la creciente atención del mercado hacia soluciones que combinan inteligencia artificial y biología para avanzar hacia un modelo sanitario más predictivo", apuntan desde Base4. Los inversores, dicen, "destacan el potencial de la tecnología para transformar tanto la práctica clínica como el desarrollo de nuevos tratamientos".

Kfund en concreto subraya esta capacidad de vigilar determinadas señales biológicas como "un avance significativo" hacia una medicina más preventiva. Baobab Ventures, por su lado, ve un impacto evidente en la longevidad y calidad de vida de la población. Por último, más allá de su aplicación en términos de diagnóstico, la solución de Base4 se perfila también como una herramienta de uso en la investigación clínica, al permitir observar en tiempo real el impacto de los tratamientos en un tejido. "Este nivel de resolución podría facilitar ensayos más eficientes y precisos, al identificar posibles efectos adversos o diferencias en la respuesta de los pacientes", concluyen.