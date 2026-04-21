Ryanair pone a la venta billetes de avión a 15 euros desde Barcelona: consulta todos los destinos y cómo conseguir un vuelo

La compañía aérea irlandesa de bajo coste Ryanair, con sede en Dublín (Irlanda), ha activado una promoción especial "relámpago" que ofrece billetes de avión a un coste reducido.

Por menos de 20 euros por trayecto se puede organizar una escapada a algunos destinos internacionales, antes de la llegada del verano o justo en su inicio, ya que la oferta es válida para rutas operadas entre el 1 de mayo y 30 de junio de 2026.

Disponible hasta mañana

Cabe organizar y pensar en el viaje rápido, porque la compra de los billetes de avión está disponible solo hasta el 22 de abril.

La promoción se aplica con la compra de los vuelos en su página web y solo hace falta elegir el mejor destino y trayecto para los próximos meses de mayo y junio, aunque los precios dependen de la disponibilidad.

Asimismo, no se aplica a rutas nacionales y solo incluye el bolso pequeño (40x30x20) de equipaje. Es decir, la maleta de cabina o cualquier otra pieza que se quiera transportar se paga aparte.

Destinos destacados

La oferta "Relámpago" de Ryanair incluye destinos sobre todo europeos, pero también hay vuelos a diferentes zonas de Marruecos con precios que van desde los 15 hasta los 20 euros el trayecto.

Los vuelos que parten del aeropuerto del Prat de Barcelona por 14,99 euros por trayecto son hacia destinos como Alguer (Italia), Bolonia (Italia), Faro (Portugal), Londres (Reino Unido), Milán (Italia), Nador (Marruecos), Oujda (Marruecos), Perugia (Italia), o Turín (Italia).

Sin embargo, también se ofrecen vuelos hacia Trieste (Italia) por 15,99 euros, a Uazazat (Marruecos) por 16,76 euros, hacia Regio de Calabria (Italia) por 16,99 euros, a París (Francia) por 17,99 euros, o hacia Frankfurt (Alemania), Malta o Venecia (Italia) por 19,99 euros.

Otros aeropuertos

Aunque la promoción es desde el aeropuerto de El Prat de Barcelona, también hay vuelos con grandes descuentos desde otros países o aeropuertos de origen.

Desde el aeropuerto de Girona-Costa Brava, por ejemplo, hay trayectos hacia Beni Mellal (Marruecos), Bucarest (Rumanía) o Pisa (Italia) por 14,99 euros.

Y también desde allí hay vuelos hacia destinos de Reino Unido, de República Checa, de Alemania, de Francia o de Bosnia y Herzegovina desde 15,99 euros y hasta 23,99 euros.