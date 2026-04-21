Vicky Foods cierra 2025 con unas ventas de 761 millones de euros, un 9% más

Vicky Foods ha cerrado 2025 con una facturación de 761 millones de euros, cerca de un 9 % más respecto a 2024, , según ha informado en un comunicado, en el que afirma que estos resultados "refuerzan" su posicionamiento como uno de los grupos de alimentación "de referencia", en un año marcado por el impulso de su expansión internacional gracias a la inauguración de su primer complejo industrial en Francia.

En términos de actividad, la firma ha alcanzado un volumen de producción de 254.631 toneladas, un 7% más que en 2024. Este comportamiento "responde al desempeño de sus principales categorías y la fortaleza de su modelo basado en una estructura productiva eficiente y orientada a dar respuesta a la demanda en los distintos mercados en los que opera", subraya la empresa. En paralelo, la plantilla del grupo ha superado los 4.200 trabajadores, lo que supone un incremento cercano al 15% respecto al ejercicio anterior.

Enseñas

En el ámbito del pan y la bollería, Dulcesol, su marca insignia que este 2026 celebra su 50 aniversario, ha registrado un progreso superior al 7% en valor a nivel global. Por su parte, Horno Hermanos Juan, especializada en bollería y pan congelados para hostelería y el canal de alimentación, ha anotado una subida próxima al 6%.

Este posicionamiento se completa con otras enseñas, como Be Plus, focalizada en la alimentación saludable y de conveniencia; Il Forno di Giovanni Ricci y FIT'z, ambas especializadas en soluciones de alimentación congelada, con propuestas de inspiración italiana y platos preparados, respectivamente.

Sede de Vicky Foods / Levante-EMV

Por categorías, el pan, división clave de la empresa, ha aumentado alrededor de un 9% en valor, impulsado por la evolución de segmentos como el pan de hamburguesa y de molde. En cuanto a la bollería y pastelería, han experimentado un alza del 5%.

Proyección internacional

La actividad internacional ha seguido ganando peso, con una facturación de 193 millones de euros, un 23% superior a la de 2024, y representa un 25% de la facturación total. Esta trayectoria se sustenta en su presencia en más de 50 países, destacando Argelia y Portugal como los mercados que han registrado una progresión "especialmente positiva".

El ejercicio ha estado marcado por la puesta en marcha de su primer complejo industrial en Francia, ubicado en Fragnes-La Loyère. Con una inversión superior a los 100 millones de euros y una superficie inicial de más de 23.500 metros cuadrados, el centro está concebido para abastecer tanto al mercado francés como a otros países "clave" del entorno, como Alemania, Reino Unido, el Benelux o Italia.

Inversión

En 2025, Vicky Foods ha destinado 77,5 millones de euros al refuerzo de su capacidad industrial, la optimización de procesos y la implantación de nuevos proyectos, "en línea con su apuesta por un modelo más eficiente, flexible y adaptado a las dinámicas del mercado". Según la compañía, esta estrategia "se apoya en la modernización de sus instalaciones, la mejora continua de sus procesos productivos, el impulso de iniciativas de I+D+i y el desarrollo de nuevos productos". Durante 2025 se han desarrollado más de 50 novedades entre las diferentes categorías.

La hoja de ruta de la compañía incluye la reciente adquisición de Panrico, un "paso estratégico que refuerza de manera significativa su posicionamiento en la categoría de pan, eje central de su modelo de negocio". Esta operación permite a Vicky Foods ampliar su capacidad industrial en la península ibérica mediante la incorporación de un centro productivo "clave" en Portugal, así como consolidar su presencia en una categoría con alto potencial de crecimiento.