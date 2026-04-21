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Balance hasta marzo

El tráfico total del Port de Barcelona aumenta un 4,2% en el primer trimestre

El impulso de los graneles líquidos y el auge de los vehículos eléctricos compensan la caída de contenedores

El Port de Barcelona eleva un 10,5% el tráfico de mercancías hasta febrero impulsado por los graneles líquidos

Operativa de carga y descarga de vehículos en el Port de Barelona.

Operativa de carga y descarga de vehículos en el Port de Barelona. / Port de Barcelona

Cristina Buesa

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Barcelona
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El tráfico total de mercancías del Port de Barcelona alcanzó las 17.284.998 toneladas entre enero y marzo, lo que supone un incremento del 4,2% respecto al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento se sustenta principalmente en el buen comportamiento de los líquidos a granel, que sumaron 4,27 millones de toneladas y registraron un aumento del 33,7%. Dentro de este segmento destacan especialmente los incrementos del gas natural, con un alza del 64,5%, y del gasóleo, que creció un 36%. Por el contrario, los sólidos a granel descendieron un 8,6%, afectados por las caídas del cemento y clínker y de los cereales y harinas. Aun así, algunos productos mostraron una evolución positiva, como las potasas (+41,9%), la sal común (+46,7%) y el haba de soja (+11%).

El tráfico de contenedores se situó en 921.623 TEU, con un retroceso del 1,8% respecto al primer trimestre de 2025. La evolución de los contenedores llenos refleja el impacto de las tensiones comerciales y los conflictos internacionales recientes. En este contexto, las importaciones crecieron un 3,2%, mientras que las exportaciones cayeron un 17,7% y el tránsito descendió un 1,7%. Por áreas geográficas, aumentó el tráfico con Turquía (+17%), Vietnam (+33,2%) e India (+1,6%).

Barcelona 30/05/2025 Cruceros en la terminal de cruceros del puerto En la foto, turistas dirigiéndose a embarcar en la terminal de MSC cruceros Fotografía de Ferran Nadeu

Un crucero atracado en el Port de Barcelona. / Ferran Nadeu / EPC

Un 24,1% más de pasajeros

En el ámbito de la automoción, el puerto gestionó 177.409 vehículos, un 5,3% más que en el mismo periodo del año anterior. Destaca especialmente el crecimiento de los automóviles eléctricos o híbridos, que aumentaron un 91,7% y ya representan el 17,73% del total de vehículos manipulados. El tráfico de Unidades de Transporte Intermodal (UTI) registró un incremento del 1,7%, en línea con los resultados del año anterior. Este comportamiento se apoya en la evolución positiva de las conexiones con las Islas Baleares (+0,3%) y con los puertos italianos (+5%).

Noticias relacionadas y más

Por lo que respecta al tráfico de pasajeros, entre enero y marzo se contabilizaron 701.192 movimientos, un 24,1% más que en 2025. Los pasajeros de ferris crecieron un 9,6%, impulsados por las rutas con Baleares (+11%) e Italia (+11,7%). En cuanto a los cruceros, 290.545 personas visitaron la ciudad de Barcelona durante el primer trimestre.

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