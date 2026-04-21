La 'startup' que nació del equipo de datos e IA de Mango y que aspira a ser una líder europea en su sector

"Estamos creciendo mucho porque las empresas europeas no quieren que su ciberseguridad la lleve una compañía que no esté en la UE". Y –añaden– porque todas las organizaciones que hacen algo parecido a lo suyo están, precisamente, en Estados Unidos o Israel. Así explica NeuralTrust haberse constituido formalmente en 2022, haber lanzado su plataforma al mercado en 2025, y dirigirse ya, este 2026, a los entre 3 y 5 millones de euros de facturación y a las 50 personas en plantilla.

Esta empresa con sede en Barcelona es la obra de tres ingenieros que anticiparon que el estallido de la inteligencia artificial (IA) generativa –ChatGPT y similares– requeriría una ciberseguridad mayor y distinta a la que se ofrecía entonces. Uno de ellos, Joan Vendrell, quien ejerce de consejero delegado, era el director de datos e IA de Mango, y Víctor García, actual director tecnológico de NeuralTrust, formaba parte de su equipo. Al tercero, Alejandro Domingo, le conocía Vendrell de su etapa en McKinsey y se sumó rápido al proyecto.

La idea que les movía era proteger a las empresas de la puerta de entrada para un ciberataque que supone la IA generativa. "Todas las empresas están desplegando modelos de IA y agentes, herramientas que te contestan a cosas pero que también se utilizan para realizar acciones dentro de la compañía", contextualiza el consejero delegado de NeuralTrust. "Nosotros lo que hacemos es poner una capa de seguridad sobre todo esto", simplifica. Se refiere a tener localizados todos los agentes y modelos de IA que se estén utilizando, hacer evaluación de riesgo, evitar acciones incorrectas... "Igual que ahora se te bloquea un mail por riesgo a que sea un 'phishing', [este sistema] te bloquea una respuesta que no sea correcta o una petición tuya que sea insegura", resuelve.

La plantilla de NeuralTrust en sus oficinas de Barcelona / NeuralTrust

Y el planteamiento ha calado. Salieron oficialmente al mercado a principios del año pasado y ya trabajan con grandes empresas españolas (cuyo nombre prefieren no revelar), han recibido financiación del European Innovation Council (EIC) y están cerrando una ronda de inversión de, presumiblemente, decenas de millones de euros. Gartner les ha incluido en su guía de mercado –destacan orgullosos–, ganaron dos premios en el South Summit de 2025 y también el reconocimiento a mejor 'startup' de ciberseguridad del pasado 4YFN (4 Years From Now, parte del Mobile World Congress), donde fueron, asimismo, una de las finalistas a mejor 'startup' en general.

Nuevas oficinas europeas y en Nueva York

"2025 ha sido un año de explosión exponencial, de crecimiento muy fuerte", asegura Vendrell. "Somos líderes del mercado en el sur de Europa y especialmente en España, donde no hay otra compañía de seguridad con el volumen de clientes que tenemos nosotros", afirma quien también es tajante respecto al objetivo de 2026: "Ser líderes en cuota de mercado en Europa".

A la veintena de trabajadores que operan mayoritariamente en Barcelona, se sumarán dos delegaciones en Reino Unido y Alemania, y ya tienen una oficina (aunque menos ambiciosa) en Nueva York. El sentido, teniendo en cuenta que su prioridad es ser un socio seguro para las empresas europeas, es que muchas compañías estadounidenses valoran que su ciberseguridad venga de Europa porque hay más garantía de responsabilidad con los datos, sostienen.

En cualquier caso, eso no les desvía de su objetivo prioritario, que es ser "líderes indiscutibles en Europa" y que "el mayor número posible de clientes utilicen NeuralTrust y no alternativas americanas o israelís en estos mercados".