Moody's premia a CaixaBank: eleva el 'rating' a 'A3' desde 'Baa1'

CaixaBank sube un escalón. La agencia de calificación Moody's Ratings ha mejorado la nota de solvencia —el rating— de CaixaBank, según ha comunicado el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La firma ha elevado a 'A3' (notable bajo) a la entidad financiera catalana desde el 'Baa1' (apribado alto) previo, tras concluir que la "fortaleza intrínseca" del banco ha mejorado. La nueva calificación del banco que preside Tomás Muniesa considera que la entidad dispone de un riesgo crediticio bajo y una alta capacidad para cumplir con sus obligaciones.

Con esta calificación, la agencia de rating ha situado al banco en la gama alta del grado de inversión, aunque el 'Baa1', la nota anterior, sigue estando en la franja de inversión. El aval de Moody's llega en un entorno favorable para la gran banca española, donde lleva meses revisando al alza el sector.

Ola de revisiones

CaixaBank no ha sido la única entidad española que ha recibido una mejora este martes. La firma estadounidense también ha mejorado la nota del Banco Sabadell a 'A2' (notable) desde 'A3' (notable bajo), según ha comunicado el banco vallesano al supervisor bursátil este martes.

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En paralelo, la agencia ha optado por rebajar la calificación de la deuda sénior preferente de Kutxabank al 'A3' desde 'A2' este martes y ha optado por mantener la valoración existente de Abanca en 'A3'.