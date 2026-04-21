El Ministerio de Vivienda reorganiza su cúpula tras la salida a Europa de uno de sus hombres fuertes

Javier Martín Ramiro, hasta ahora director general de Vivienda y Suelo, uno de los 'pesos pesados' con más exposición pública de la cartera liderada por la socialista Isabel Rodríguez y habitual negociador con el sector inmobiliario y las comunidades autónomas ha abandonado su cargo en el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, según ha podido saber EL PERIÓDICO y confirman desde el ente público. Su sustituta será Inés Sandoval, hasta ahora directora general de Planificación y Evaluación, cuyas funciones a su vez serán asumidas por Maribel Vergara, directora del PERTE de la industrialización.

Martín Ramiro, perteneciente al Cuerpo Superior de Arquitectos de la Hacienda Pública de la Administración General del Estado —primero en su promoción— era uno de los ejecutivos del Ministerio con más experiencia. Subdirector general de Arquitectura y Edificación entre 2012 y 2018, con la llegada de José Luis Ábalos al antiguo Ministerio de Fomento fue ascendido a director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo, aunque en 2020 cedió parte de sus funciones a Iñaqui Carnicero, secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura y amigo personal desde el instituto del presidente Pedro Sánchez, según la hemeroteca.

Más allá de sus cargos, en el sector inmobiliario reconocen el talante e, incluso, la "paciencia" que siempre tuvo Martín Ramiro a la hora exponer y argumentar muchas de las medidas aprobadas en materia de vivienda por el Gobierno, que en muchos casos no eran bien recibidas. Las mismas fuentes explican que el hasta ahora director general es "uno de los pocos" que ha sabido enfrentarse a "auditorios difíciles", frente a otros cargos de Vivienda y Agenda Urbana, con los cuales el trato con las empresas es únicamente de respeto institucional.

Javier Martín asumirá ahora un puesto en Bruselas, en la representación permanente de España en la capital de Bélgica para temas de vivienda, que desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana lo califican como "un reconocimiento a su trabajo de estos años", que "aporta experiencia y conocimiento". "Una parte muy importante del futuro en políticas de vivienda se juega en Europa y él sabrá defender la postura de España como lo ha hecho desde el Ministerio", desarrollan las mismas fuentes.

Le sustituye Inés Sandoval

Su sustituta será —una vez quede plasmado en el Boletín Oficial del Estado (BOE)— la abogada Inés Sandoval Tormo, cargo de confianza de la ministra Isabel Rodríguez y con un perfil más político que el de su antecesor en el cargo. Exdirectora general de Vivienda de la Castilla-La Mancha entre 2019 y 2025, dio el salto nacional hace apenas unos meses, primero como directora de Promoción y Colaboración en Sepes, actual Casa 47, y, después, como directora general de Planificación y Evaluación del Ministerio de Vivienda, puestos que le han servido para escalar en el organigrama de la cartera.

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Sus funciones en la dirección general de Planificación y Evaluación serán asumidas por Maribel Vergara, directora del PERTE de la industrialización, un 'megaplan' anunciado por Pedro Sánchez hace un año para movilizar 1.300 millones de euros entre préstamos a la industria de la construcción, inversiones en el capital de compañías y varios suelos en Valencia donde levantar varias plantas, que por ahora no ha registrado grandes avances.