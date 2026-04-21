Los trabajadores de Mediapro cortan la Diagonal para protestar contra los 237 despidos que plantea la dirección

Trabajadores de Mediapro han cortado en la mañana de este martes la avenida Diagonal de Barcelona a la altura de la Torre Glòries para protestar contra los despidos que pretende la compañía. La corporación audiovisual está negociando un expediente de regulación de empleo (ERE) para cesar a 237 empleados, sobre las 1.032 personas contratadas por la corporación. Está previsto que el expediente afecte a 10 delegaciones, si bien las oficinas de Barcelona serán las más perjudicadas.

Protesta de los trabajadores de Mediapro contra el ERE de 237 despidos que plantea la compañía. / Ferran Nadeu / EPC

La dirección y los trabajadores están negociando la reestructuración de la compañía, que ha optado por despidos para reforzar su viabilidad. Mediapro cuenta con 1.032 trabajadores en España, según los últimos datos recopilados por el Col·letiu Ronda, asesor del comité de empresa, si bien la compañía fundada en Barcelona en 1994 tiene 6.000 trabajadores en todo el mundo. La empresa de origen chino Southwind, controlado por el fondo Orient Hontai, es el accionista mayoritario y está aplicando un plan de choque para reducir las pérdidas del grupo.

No obstante, los trabajadores denuncian que la dirección no está aplicando la misma vara de medir a todos los colectivos y mientras abona indemnizaciones millonarias a sus directivos, trata de pagar el mínimo legal a los trabajadores damnificados. Desde el Col·lectiu Ronda denuncian que la compañía habría simulado con un grupo de directivos reubicaciones greográficas, lo que les habría permitido pactar una salida acordada con unas compensaciones diferentes -y más cuantiosas- que las que ahora por ley están discutiendo con los sindicatos. Es decir, denuncian que antes de negociar el ERE formal, la jefatura acordó un 'ere especial' con un grupo de directivos. "Se trata de una maniobra fraudulenta", ha publicitado Ronda a través de un comunicado.

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Desde el comité han criticado que la compañía no solo les ofrece peores condiciones de salida a los empleados que a los directivos, sino que usa el gasto en compensaciones abonado a los directivos como argumento legal para aducir mayores pérdidas y así pagar menor indemnización en el ERE. "Se utiliza el gasto de estas indemnizaciones millonarias para acentuar la situación económica negativa que, supuestamente, justifica nuestros despidos", afirman.