Consecuencias del 28 de abril
Un juzgado madrileño decidirá si Red Eléctrica dañó la reputación de Iberdrola al sugerir que hizo un "experimento" que originó el apagón
El objeto del litigio no será determinar las causas técnicas del cero eléctrico ni depurar responsabilidades, sino analizar si existió un acto ilícito por denigración
Beatriz Corredor señala a las eléctricas por hacer un "experimento" en la planta que originó el gran apagón
El pasado 11 de septiembre, la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, sugirió en la comisión de investigación sobre el apagón del Senado que el origen del incidente estuvo en la planta fotovoltaica de Núñez de Balboa, propiedad de Iberdrola, que un año antes había un episodio similar a raíz de un "experimento" realizado por sus propietarios.
Lo hizo sin citar a la compañía, pero con una descripción en la que dejaba poco lugar a dudas. "Una planta fotovoltaica de alta potencia instalada en Badajoz, que se desconectó de forma indebida”, sufrió "un fallo semejante acreditado y documentado el año anterior y los responsables dijeron que estaban haciendo un experimento en la forma de generar esa planta”, dijo quien fuera ministra de Vivienda de 2008 a 2010.
La compañía que preside Ignacio Sánchez-Galán hizo acopio de esas declaraciones, así como de otras relacionadas, en las que el operador del sistema, su presidenta o su consejero delegado, Roberto García Merino, le acusan de ser la causante del apagón o de infringir sus obligaciones legales en materia de seguridad, para demandar a Red Eléctrica y a su matriz, Redeia.
Las compañías demandadas solicitaron entonces al tribunal que el conflicto debía resolverse ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y, en su caso, la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, pero la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Madrid Plaza nº15 ha rechazado esta petición al considerar que el objeto de la demanda es la jurisdicción civil, al tratarse de acciones de "competencia desleal".
"Es importante destacar que no es objeto de las acciones ejercitadas determinar las causas del apagón ni quién es responsable de éste. El objeto de la presente demanda es denunciar un ilícito concurrencial recogido en la Ley de Competencia Desleal, por actos de denigración cometidos por REE y Redeia", recoge el auto, firmado este martes por el magistrado, Teodoro Ladrón Roda.
El magistrado argumenta que no se trata de un problema relacionado con la gestión técnica del sistema eléctrico ni sobre el acceso a las redes, supuestos que sí correspondería resolver a la CNMC. Y concluye que la jurisdicción civil es competente para enjuiciar las conductas denunciadas, al tratarse de acciones de competencia desleal. Contra esta resolución cabe recurso de reposición ante el propio juzgado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aarón Martínez, el adolescente que hace arte con un boli Bic, estrena su primera exposición
- Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
- Restablecida la circulación en la línea de AVE Madrid-Barcelona tras el corte por un arrollamiento en Alcalá de Henares
- El Gobierno plantea pagar la pensión de viudedad a las parejas de hecho no registradas si tienen hijos en común
- Un método innovador halla marcadores genéticos en la depresión, la esquizofrenia y el TDAH
- Encuesta CIS: El PSOE se dispara a máximos de la legislatura, el PP se estanca y Vox pierde fuelle
- El clítoris al descubierto: un nuevo estudio detalla su compleja red nerviosa y sus implicaciones en la salud de la mujer
- Javier Sequera, profesional de la construcción: 'Como hay tanta falta de profesionales cualquiera dice que es oficial de primera