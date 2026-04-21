Inversores, promotores y operadores hoteleros buscan nuevas fórmulas para seguir creciendo en calidad

Todos los actores involucrados en el negocio hotelero, tanto inversores, promotores y operadores, están buscando nuevas fórmulas para satisfacer las necesidades de los clientes, cada vez más diversas. Esta es una de las principales conclusiones que se desprende de la mesa redonda en la que han participado Víctor Martí Gilabert, fundador de GMA, Atom Hoteles Socimi y Victoria Hotels and Resorts; Mitra Ghamsari, CEO de Persepolis Investments y Jesús Sobrino, CEO de Palladium Hotel Groups.

El debate ha tenido lugar bajo el marco de la tercera edición del Foro Sector Hotelero, organizado por Prensa Ibérica, EL PERIÓDICO, El Periódico de España y 'activos' este martes en el hotel Barceló Torre de Madrid.

Bajo la moderación de Juan Carlos Lozano, jefe de especiales de 'activos', el debate ha comenzado girando en torno a la pregunta de si el sector hotelero español está en la edad de oro. "Decir que no no sería consistente, el reto es como nos mantenemos", ha opinado Sobrino. "Si vamos haciendo los deberes nos podemos mantener así. Muchos de los elementos de España, como el clima, la historia, la gastronomía o el idioma, son estructurales".

Por su parte, Ghamsari ha reflexionado acerca de la transición del sector español hacia el lujo. "Es una tendencia que se va a quedar, presenta muchas oportunidades al margen del típico hotel de cinco estrellas", ha considerado la representante de Persepolis, apuntando que, hoy en día, la tecnología ha generado nuevas oportunidades sobre las que capitalizar para generar nuevos puentes de ingresos.

Martí Gilabert, por otro lado, ha explicado la labor de GMA. "Somos inversores singulares y diferentes. Hemos hecho algo de otra manera, adaptarnos al mercado, mientras que en el mundo financiero todos quieren crear un producto para poder comercializarlo, pero eso te limita", ha opinado.

La visión de GMA se ha articulado a través de la adaptación, con "20.000 camas disponibles, pero cada contrato estipulado de forma diferente. Nuestro horizonte de inversión es de 10 a 15 años, algo impensable en el sector, y buscamos rentabilidades de un dígito, colaborando con el desarrollo. También tenemos una visión de legado donde invertimos en otras necesidades, como la primera socimi de España de alquiler asequible para empleados de hostelería", ha apuntado.

Por otra parte, Sobrino ha recordado los hitos alcanzados en los últimos años por Palladium que han permitido a la cadena hotelera evolucionar y alcanzar nuevas dimensiones. "En 2010 tomamos la decisión de salir del cajón de las tres y cuatro estrellas, entrando de lleno en las cinco. Reconvertimos marcas, creamos nuevas, apagamos otras, vendimos hoteles y apagamos otros", recordaba Sobrino.

Por otra parte, Sobrino ha rememorado como en 2020 Palladium decidió separar el negocio entre propiedad y gestión, haciendo una fuerte apuesta hacia la parte hotelera creando la posición de un CEO dedicado. Sin embargo, siguen considerándose "una pyme al lado de Marriott y medianos al lado de Barceló".

En otro orden, Ghamsari ha contado los últimos pasos inversores que ha realizado Persepolis en Madrid, con tres residencias de lujo con marca hotelera. "En España este concepto comenzó con el Four Seasons y los Mandarin Residence, pero aún hay muchas oportunidades para los españoles. En algunas charlas se habla como si fuera una amenaza, para las partes de inversión, promoción y operadora se complementan muy bien, jugando con una mezcla y buscando la forma que funciona bien para los tres".

Para Ghamsari, el comprador de branded residence en España es "un español muy internacional que busca un sello de calidad, un ultralujo. En los próximos cinco o diez años será el siguiente paso, el residencial en España se ha intentado con todas las modalidades, pero la calidad residencial no existe en el mismo formato que en otras ciudades", reflexionaba.

En cuanto a los proyectos de futuro para las tres compañías, Martí Gilabert ha celebrado la aprobación por parte de la CNMV de un Fondo de Inversión Libre (FIL), que permite a los particulares invertir a partir de 10.000 euros. "Yo no soy capaz de invertir 1.000 millones en un año, pero este forma permite que cada año entre una cantidad de dinero que vamos a dedicar a inversión hotelera, y eso es año tras año", comentaba,

Por su parte, Ghamsari ha revelado que Persepolis está muy centrada en dos proyectos: uno en Portugal, en la zona de Comporta, y otro en Italia, en Chianti.

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Sobrino, por último, ha destacado el papel que va a jugar el Sudeste Asiático como contendiente de la hegemonía del Mediterráneo y el Caribe. "Nuestro foco está en Vietnam, Tailandia, Indonesia, Malasia y Filipinas. No sé si en 5, 10, 15 o 20 años, pero va a hacer mucha sombra al Mediterráneo y al Caribe", ha apostillado.