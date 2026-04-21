Grupo Moure logró 145 millones de euros en 2025 y prevé crecer el 14% este año

El Grupo Moure, que agrupa empresas como los centros de lavado Elefante Azul y las gasolineras Autonetoil, facturó 145 millones en 2025, lo que supuso un récord de ingresos y un 7% más que en 2024. De cara a este año espera crecer un 14% y alcanzar los 165 millones.

El presidente ejecutivo y fundador de este grupo empresarial, Marcos Moure, ha presentado este martes en rueda de prensa telemática los resultados del año pasado de este grupo familiar. El grupo ha explicado que en 2025 el precio de la gasolina cayó en torno a un 5% y el del gasóleo alrededor de un 3%, por lo que ello repercutió en la facturación, si bien el grupo continuó creciendo y superó los 100 millones de litros.

Si bien el negocio de gasolineras y de centros de lavado sigue siendo el motor del grupo, con el 86% de la facturación total en 2025, su peso disminuyó, ya que en 2024 representaba el 94% del total.

En cuanto a la evolución en lo que va de 2026, Moure ha dicho que el negocio del carburante ha crecido "mucho más en facturación" en comparación con 2025 debido al aumento de precios asociado a la guerra en Oriente Medio, y, aunque actualmente el precio está "un poco más estable", prevé que el grupo crezca este año tanto en ventas como en litros vendidos. Moure también ha dicho que no ve problemas de falta de suministro de carburante en España, al menos a corto plazo, porque el país exporta gasóleo y gasolina.

Actualmente, el grupo cuenta con 46 establecimientos con la marca Elefante Azul, 21 de ellos propios y 25 franquiciados, mientras que ya dispone de 28 gasolineras Autonetoil, 26 propias y 2 franquicias.

El grupo invirtió 6 millones el año pasado, en proyectos como una gasolinera y un centro de lavado en Ibiza, así como en la adquisición de tres gasolineras, por las dificultades que ponen las administraciones para abrir nuevas gasolineras, ha añadido el directivo. Por otra parte, Moure ha destacado que los resultados reflejan la apuesta del grupo por diversificar sus ingresos con nuevas líneas de negocio.

En esta línea, el grupo cuenta con la marca Washnet, dedicada al diseño, fabricación, instalación y mantenimiento de centros de lavado a alta presión para coches. Moure ha dicho que con esta empresa, que ya ha entrado en mercados como Portugal, se proponen seguir creciendo en el extranjero, en países como Polonia, Alemania, Marruecos, Argelia, Francia, Bulgaria o Hungría. Asimismo, el Grupo Moure cuenta con la marca Big Fish, de tiendas inteligentes, y quiere seguir creciendo en España con este modelo.

Se trata de unas tiendas equipadas con tecnologías avanzadas de inteligencia artificial, sensores y cámaras desarrolladas en colaboración con Huawei, y que funcionan sin personal. El cliente introduce su número de teléfono en la pantalla de acceso y valida su tarjeta sin contacto. La puerta se abre automáticamente y, una vez dentro, puede coger los productos que necesite. Si decide devolver alguno, simplemente lo deja en su lugar, sin que se le cobre, y, al salir, el sistema procesa el pago de forma instantánea y envía el recibo por SMS. El grupo suma ya siete tiendas de este tipo y ha logrado una adjudicación de Aena para ubicar una en el aeropuerto de El Prat.

Big Fish

Moure ha dicho que el grupo familiar no se plantea incorporar un socio a su accionariado, pero sí que estaría abierto a valorarlo solo en el caso de la marca Big Fish, si encontrara a un socio experto en negocio minorista de supermercados que aportara valor.

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De cara a este año, el grupo prevé abrir entre 4 y 6 centros de las marcas Autonetoil y Elefante Azul, pero además apuesta por seguir diversificando los negocios del grupo, y para ello se plantea invertir en torno a 5 millones en el conjunto de empresas del grupo. El grupo, que cuenta con 164 empleados, un 9 % más que el año anterior, también apuesta por el negocio de las embarcaciones de recreo, con la marca Kumbra Yacht. Preguntado por el beneficio del grupo, ha comentado que se situó "por encima de los 10 millones" el año pasado, y ha recordado que el grupo reinvierte las ganancias que tiene. Aunque el negocio de la gasolina y los centros de lavado aún aporta el 95 % de las ganancias, Moure ha dicho que espera que Big Fish genere dinero "en un par de años" y que Kumbra Yacht sea rentable este año. Por otra parte, el fundador ha dicho que sus hijos ya están implicándose en los negocios del grupo familiar.