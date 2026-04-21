La feria SeaFood convierte Barcelona en la capital del pescado y los pescaderos

Una feria que huele a salmón ahumado, en la que los visitantes degustan ostras abiertas al momento y donde entre el público se entremezclan robustos hombres de negocios islandeses y noruegos con menudas ejecutivas tailandesas y japonesas es, cuando menos, una feria peculiar. La que se celebra estos días en el recinto de la Gran Via de la Fira de Barcelona, el salón SeaFood Global, es un escaparate de un sector pesquero que, pese a los complicados tiempos por los que atraviesa, exhibe músculo e innovación.

Y mientras Catalunya defiende que "el pescado es cultura" y la marca Alimentos de España despliega en su estand gambas de Huelva, mejillones del Cantábrico y delicatessen de pez espada, los visitantes se interesan por los productos que ya vienen loncheados y envasados, catan las elaboraciones listas para comer gurmet y asisten a las jornadas técnicas, en las que se debate sobre las muchas incertidumbres en las que se haya inmersa en la actualidad la industria de los productos del mar, desde las regulaciones que afectan a la barcas y los pescadores hasta la logística, la gran distribución y las pescaderías de barrio.

Un visitante observa un expositor de productos del mar en la feria Seafood Expo Global 2026 / Jordi Bataller i Aina Martí / ACN

Este año participan en ella 2.300 empresas expositoras procedentes de 86 países. Además, en el espacio de la Fira de Barcelona se han desplegado, sobre una superficie de cerca de 53.000 metros cuadrados, un total de 65 pabellones territoriales en los que se estrenan, por primera vez, firmas llegadas de Bulgaria, México, Uruguay, Venezuela y Omán, que se suman a potencias como Noruega, Dinamarca, China y Japón o Estados Unidos. España mantendrá una posición de liderazgo con la presencia de 254 expositores, entre los que figuran Nueva Pescanova, Balfegó, Marfrío y ADM Galicia.

Los organizadores calculan que la feria va a tener un impacto económico 161 millones de euros para la ciudad, en el que es ya el quinto año consecutivo del certamen en la capital catalana, que hasta 2021 se estuvo celebrando en Bruselas. El aterrizaje en España (con la elección estratégica de Barcelona como sede) aspira a ser también un revulsivo para una industria que cada año pierde cuota de consumo, a pesar de que cada vez se está comiendo más salmón y más atún rojo y la moda de los sushis y los ceviches ha calado en todas las edades. En la última década, se ha pasado de los 26,4 kilos que cada persona comía anualmente en 2014, a apenas 18 kilos en 2024, lo que representa casi un 32% menos. Esto supuso, entre otras cosas, el cierre de unas 5.000 pescaderías en España, un tercio de las que existían en 2007.

El salón, que terminará el miércoles con actividades como un concurso de apertura de ostras, contará este martes con la presencia de autoridades internacionales del sector como la ministra de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural de Reino Unido, Angela Eagle; la titular de Pesca y Política Oceánica de Noruega, Marianne Sivertsen; la de Industria e Innovación de Islandia, Hanna Katrin Fridrisson, y el viceministro de Agricultura, Pesca y Recursos Hídricos del Sultanato de Omán, Yaqoub bin Khalfan Al Busaudi.