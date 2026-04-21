La farmacéutica catalana Labiana cierra 2025 con cifras récord: factura 75 millones y multiplica por doce su beneficio neto

La farmacéutica catalana Labiana ha cerrado el ejercicio 2025 con sus mejores cifras en la historia reciente de la compañía. "2025 fue con diferencia el mejor ejercicio de la historia reciente de Labiana en términos financieros; no solo por el volumen de ventas sino por la calidad de este crecimiento, que consolida nuestro modelo de negocio" ha expresado Manuel Ramos, CEO de Labiana.

En concreto, la empresa, especializada en el desarrollo y fabricación de medicamentos para medicina humana y salud animal, facturó 75,2 millones de euros el pasado año, un 13,5% más que en 2024. Un crecimiento que, además, llega sostenido por ambas patas del negocio: la división de salud animal aportó 36,9 millones de euros, y la de salud humana, 38,3 millones.

Más allá de las ventas, el salto en rentabilidad es aún más llamativo. Labiana ganó 2,6 millones de euros netos en 2025, frente a los apenas 0,2 millones del año anterior, lo que supone multiplicar por doce el beneficio en un solo ejercicio. El EBITDA ajustado alcanzó los 11,7 millones de euros, un 20,6% más, impulsado tanto por el crecimiento de las ventas como por las mejoras de eficiencia en sus plantas.

"Hemos aumentado en más de dos millones el EBITDA gracias a las ventas y a la eficiencia operativa de las plantas", señaló Ramos. Paralelamente, los gastos financieros se redujeron de forma significativa: pasaron de cuatro millones a aproximadamente 1,5 millones de euros, reflejo directo de la operación de refinanciación completada durante el ejercicio.

El CDMO aguanta y el vademécum propio acelera

Por áreas de negocio, el CDMO —la división de producción y desarrollo de medicamentos para terceros— generó ingresos de 47,2 millones de euros, un 4,8% más, consolidándose como la base de ingresos recurrentes del grupo. Por su parte, el vademécum propio fue el principal motor de crecimiento: su facturación se disparó un 30,4%, hasta los 27,9 millones de euros, y ya representa cerca del 33% de los ingresos totales del grupo, con un catálogo de alrededor de 50 productos.

En el capítulo de autorizaciones, la compañía acumuló alrededor de 500 registros de mercado vigentes, con 16 nuevas aprobaciones durante 2025. Entre ellas destaca la primera autorización obtenida en Nueva Zelanda, en el segmento de salud animal.

Uno de los productos estrella del vademécum propio es la fosfomicina, un antibiótico utilizado para tratar infecciones urinarias. Solo en 2025, este medicamento obtuvo 11 autorizaciones, siete de ellas nuevas, en países como Mauritania, Líbano, Malasia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Kuwait y Mongolia.

Una refinanciación que rebaja costes y despeja el horizonte financiero

Uno de los hitos del ejercicio fue el cierre de la refinanciación de la deuda. La operación, una financiación sindicada de 37 millones de euros liderada por Deutsche Bank y en la que participaron el Institut Català de Finances (ICF), Andorra Banc Agrícol Reig, CaixaBank y Banco Santander, sustituyó a la financiación que Labiana mantenía con Miralta Bank y Blantyre, descrita por la compañía como un esquema más costoso e inestable.

La deuda existente se situaba en 32,2 millones de euros a junio de 2025. Con el nuevo acuerdo, la compañía espera reforzar su liquidez y ganar margen para afrontar inversiones y crecimiento. La ratio de cobertura de deuda se mantiene en 2,6 veces sobre el EBITDA.

4,2 millones en inversiones y una ampliación de capital en marcha

Durante 2025, Labiana destinó 4,2 millones de euros a inversiones, que incluyeron la compra de dos liofilizadores —actualmente en fase de cualificación—, un bombo de recubrimiento, mejoras operativas en sus dos plantas de Barcelona, y mayor inversión en I+D para el desarrollo de productos propios.

Adicionalmente, la compañía ha puesto en marcha una ampliación de capital de hasta 5,07 millones de euros mediante la emisión de nuevas acciones con derecho de suscripción preferente, lo que permite a los accionistas actuales mantener su participación si lo desean.

Expansión internacional y apuesta por mercados emergentes

Por geografías, España creció un 17,9%, hasta los 22 millones de euros, consolidándose como el segundo mercado del grupo. La Unión Europea (sin España) mantiene su posición como principal mercado, con el 56,5% de la facturación total. El área de mayor dinamismo fue el resto del mundo, con un crecimiento del 78,8%, impulsado principalmente por Zoleant, la filial turca del grupo, que ha ganado presencia en Emiratos Árabes Unidos, Vietnam y Turquía.

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De cara a 2026, Labiana prevé mantener tasas de crecimiento similares a las del ejercicio anterior. La hoja de ruta pasa por seguir ampliando el vademécum propio, profundizar en la internacionalización y reducir el endeudamiento. La compañía no prevé distribuir dividendos por ahora, al priorizar el refuerzo de su estructura financiera. Asimismo, ha dicho que tiene previsto retomar la publicación de resultados trimestrales no auditados, un paso que la dirección enmarca en su compromiso de transparencia con el mercado.