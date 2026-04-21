Fabricantes y supermercados temen una caída vertiginosa del consumo si suben los precios de los alimentos por la guerra de Irán

Cuando por fin parecía que la situación se normalizaba, que el optimismo volvía a la cesta de la compra, ha estallado la guerra de Irán y ha regresado la incertidumbre y la amenaza de que los precios de los alimentos y productos básicos vuelvan a dispararse. Y aunque muchas empresas han puesto en marcha medidas para tratar de paliar el más que previsible impacto negativo sobre sus previsiones para este 2026, ocho de cada 10 compañías, un 78,4% para ser exactos, están convencidas de que los consumidores van a optar por quedarse en casa y rebajar sus gastos, como ya ocurrió hace cuatro años tras la invasión rusa de Ucrania. Aquello desencadenó una ola inflacionista de la que España empezaba a salir justo antes del inicio del nuevo conflicto, al pasar del 8,6% que marcaba el IPC a finales de 2022 al 2,7% del cierre del año pasado.

"Todo va a depender de cuánto dure, pero de momento estamos sufriendo un incremento de costes energéticos que solo se podrán amortiguar durante un tiempo no muy largo", reflexiona Josep Maria Bonmatí, director general de la asociación Aecoc, que agrupa a más de 35.000 firmas del sector del gran consumo de toda España. La entidad celebra este martes en Barcelona su asamblea general, en la que ha dado a conocer las conclusiones más relevantes del informe 'La Voz del Gran Consumo', que recoge la opinión de más de 200 directivos de empresas de la industria y la distribución en España.

El estudio constata, entre otras cosas, que el buen comportamiento de la demanda ha permitido que un 88,7% de los empresarios encuestados registraran en el primer trimestre de este año una evolución de las ventas superior o igual a las del mismo periodo del año pasado. "Y eso que el de 2025 fue realmente un buen año para el consumo, porque no solo creció en valor, sino que, lo más importante, lo hizo también en volumen", destaca Bonmatí en conversación con este diario.

Cierto es, admite el directivo de Aecoc, que ese incremento vino favorecido, de una parte, por el aumento en las llegadas de turistas, y, de otra, "por el propio crecimiento de la población española". Con todo, "el consumo está mostrando ya signos de agotamiento", ha indicado en su intervención ante la asamblea Ignacio González, presidente de la asociación, que ha apuntado al índice de confianza del consumidor como una de las causas. Además, ha agregado González, un escenario como el actual de fragmentación parlamentaria, tampoco permite vislumbrar que esa confianza mejore.

Peticiones al Gobierno

"Las empresas, ante este escenario, han aplicado medidas para mejorar su eficiencia, para optimizar sus procesos y tratar así de reducir costes", asegura Bonmatí. Con todo, prosigue, si todo ello no es suficiente, el 89% de los fabricantes y supermercados son partidarios de reclamar al Gobierno que aplique una deflactación en el IRPF para poder incrementar así el poder adquisitivo de los consumidores. Un 52% defiende una rebaja del IVA que se aplica sobre los alimentos básicos (como se hizo también con la guerra de Ucrania), mientras que un 38% apoya declarar al gran consumo como sector prioritario.

"Si bien el momento actual es distinto al que se vivió en 2022, cuando además de la guerra, nos encontramos con una grave sequía que afectó a productos como la soja o el aceite de oliva, el sector cree, en un porcentaje superior al 50%, que la incertidumbre es alta o muy alta", subraya el director general de Aecoc, algo que en, su opinión, "debería llevar a la Administración a adoptar ayudas que vayan directas al consumidor final".