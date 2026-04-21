Estée Lauder busca 5.000 millones de euros de financiación para la fusión con Puig

Estée Lauder ha contratado al banco de inversión JP Morgan para que lidere la estructuración de un paquete de financiación de unos 5.000 millones de euros para financiar su posible fusión con la empresa española Puig Brands, según ha adelantado 'Expansión'.

JP Morgan está coordinando conversaciones con otros prestamistas sobre el paquete, que ayudaría a financiar una oferta pública de adquisición de Puig en efectivo y acciones, dijo el periódico, citando fuentes del mercado que no identificó.

Los representantes de Estée Lauder y JP Morgan en Europa no ofrecieron más detalles sobre este hecho, según recoge 'Bloomberg'.

Estée Lauder y Puig están en negociaciones para fusionarse, poniendo a las dos empresas familiares en camino de crear una de las firmas de belleza de lujo más grandes del mundo.

Los respectivos propietarios de marcas como MAC, Le Labo, Charlotte Tilbury y Byredo estaban discutiendo los detalles un acuerdo que consistiría principalmente en un intercambio de acciones, dijeron personas familiarizadas con las conversaciones.

Estée Lauder y Puig confirmaron en marzo que estaban en conversaciones sobre una posible fusión, sin revelar ningún término. Una asociación remodelaría el panorama de los productos de belleza de lujo y crearía un importante rival para el gigante francés de la cosmética L'Oréal.

Estas negociaciones han generado inquietud en el sector empresarial catalán, ya que el inferior tamaño de Puig permite intuir que sería el pequeño de la fusión y en consecuencia se perdería un centro de poder y que la compañía, una de las más grandes de Catalunya, pasaría a estar dirigida desde Nueva York. El hecho de que JP Morgan busque financiación para que Estée Lauder lance la operación confirma este escenario como uno de los más probables.