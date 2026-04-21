De Bitcoin a Wall Street: Bit2Me lanzará una app para invertir en criptomonedas, acciones y fondos a la vez

La frontera entre las criptomonedas y la inversión tradicional empieza a difuminarse. La fintech española Bit2Me ha dado un paso relevante en esa dirección al anunciar su entrada en los mercados financieros clásicos con el lanzamiento de una nueva solución que permitirá invertir, desde una sola aplicación, tanto en activos digitales como en productos tradicionales.

La compañía ha inscrito a Bit2Me Stocks como agente vinculado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), lo que le abre la puerta a operar en el ámbito de valores a través de una agencia autorizada. Este movimiento es el punto de partida para el lanzamiento de Bit2Me Invest, una plataforma que integrará fondos de inversión, acciones y fondos cotizados (ETFs) junto al ecosistema cripto que ya ofrece la empresa.

Andrei Manuel (i), cofundador y co-CEO de Bit2Me; y Leif Ferreira (d), cofundador y CEO de Bit2Me, en el Palacio de la Bolsa de Madrid. / CEDIDA

En la práctica, esto significa que un usuario podrá gestionar en un mismo entorno tanto Bitcoin como acciones cotizadas o fondos indexados, sin necesidad de cambiar de proveedor ni de plataforma.

Una sola app para todos los activos

La propuesta de Bit2Me pasa por construir un “hub” integral de inversión, en línea con la tendencia creciente en el sector de concentrar en un único servicio distintos tipos de activos financieros. Según la compañía, la nueva solución dará acceso a más de 3.000 fondos de inversión, 5.000 acciones y 4.000 ETFs, tanto nacionales como internacionales, aunque en su fase inicial el catálogo será más reducido e irá ampliándose progresivamente a lo largo de 2026.

El lanzamiento comenzará en España, con un despliegue inicial para un grupo limitado de usuarios antes de abrirse al conjunto de clientes registrados. Posteriormente, la empresa prevé extender el servicio a otros mercados europeos donde ya opera, como Portugal, Italia, Francia o Alemania.

Este paso tiene también una lógica estratégica de expansión, ya que el mercado de capitales tradicional es muy superior en tamaño al de las criptomonedas, lo que amplía de forma notable el potencial de negocio. Para Bit2Me, supone además evolucionar desde un exchange de criptoactivos hacia una plataforma más amplia de servicios financieros.

Bit2Me continúa centrada en cumplir con las autoridades. El registro en la CNMV refuerza el posicionamiento regulado de la compañía, un elemento cada vez más relevante en el desarrollo del sector cripto en Europa. Bit2Me ya contaba con autorización como proveedor de servicios de criptoactivos, además de Agencia de Valores (AV), y ahora da el salto hacia un modelo híbrido que combina finanzas tradicionales y digitales bajo supervisión.

Este movimiento la sitúa, además, en competencia directa con plataformas de inversión que ya operan con este enfoque integrado, como neo brokers y apps de inversión que buscan simplificar el acceso a los mercados para el inversor minorista.

La diferencia, en este caso, es el punto de partida: mientras otras plataformas han incorporado las criptomonedas a su oferta, Bit2Me recorre el camino inverso, llevando a sus usuarios hacia los mercados tradicionales.

Cambio de modelo

Más allá del lanzamiento concreto, el movimiento refleja una tendencia de fondo: la progresiva integración de todos los activos financieros en entornos digitales unificados. La idea de gestionar carteras diversificadas –con cripto, acciones o fondos– desde una única aplicación deja de ser una promesa para empezar a materializarse.

Para el sector, supone un paso más hacia la normalización de las criptomonedas dentro del sistema financiero. Para el usuario, implica un cambio práctico: menos intermediarios, más accesibilidad y una experiencia de inversión cada vez más centralizada.

Con Bit2Me Invest, la compañía española se suma a esta carrera por convertirse en una plataforma “todo en uno”, en un momento en el que la competencia ya no se juega solo dentro del mundo cripto, sino en el conjunto del ecosistema financiero.