El aviso de un abogado laboralista si temes que te van a despedir: "Fírmalo todo como no conforme"

Hay cosas que se ven venir y cuando esto ocurre lo mejor es guardarse las espaldas. Tal y como señala el abogado laboralista Juanma Lorente, "en el año 2025 en España hubo más de 900.000 despidos", cifra que refleja la frecuencia con la que se producen estas situaciones, un mal trago que es más común de lo que parece cuando toca vivirlo en persona. Si presientes que puede pasar o simplemente quieres estar preparado por si algún día te toca a ti, el letrado ha compartido unos consejos clave imprescindibles para afrontar el despido con mayores garantías.

Tres claves para afrontar el despido

Firma toda la documentación con cautela y "no conforme": date tiempo para pensar y revisarlo con un experto por si acaso. " Fírmalo todo como no conforme", señala Lorente. El abogado alerta de casos en los que trabajadores han firmado documentos pensando que eran cartas de despido cuando en realidad se trataba de bajas voluntarias. "Como no lo ha firmado como no conforme, pues tenemos un problema", explica. Además, subraya la importancia de conservar copia de todo lo firmado: "no puedes firmar una carta de despido y después quedarte sin ella", ya que dificultaría cualquier reclamación posterior.

date tiempo para pensar y revisarlo con un experto por si acaso. " señala Lorente. El abogado alerta de casos en los que trabajadores cuando en realidad se trataba de bajas voluntarias. "Como no lo ha firmado como no conforme, pues tenemos un problema", explica. Además, subraya la importancia de conservar copia de todo lo firmado: "no puedes firmar una carta de despido y después quedarte sin ella", ya que dificultaría cualquier reclamación posterior. Graba las conversaciones (sí, es legal): El abogado indica que "tener el móvil grabando puede ser una salvación" si acaba sucediéndose un juicio. El abogado recalca que esta práctica es legal y "no hace falta que avises a nadie de que estás grabando".

El abogado indica que si acaba sucediéndose un juicio. El abogado recalca que esta práctica es legal y "no hace falta que avises a nadie de que estás grabando". Ten en cuenta los plazos: Tienes 20 días hábiles para demandar a la empresa, "ni uno más, ni uno menos". Lorente advierte que el incumplimiento de este plazo puede tener consecuencias definitivas: "no podrás hacer absolutamente nada".

Aunque sean momentos difíciles, la rapidez, la precaución y el apoyo legal son esenciales para no irte con una baja voluntaria (en el peor de los casos) o con menos de lo que te corresponde.

La cautela, primordial

El cuidado es fundamental a la hora de afrontar un posible despido, pero también cualquier documento que te presente la empresa. En muchas ocasiones, los trabajadores pueden sentirse presionados a firmar acuerdos, notificaciones o contratos sin comprender sus implicaciones ni alcance. Y es que lo que puede parecer un trámite simple puede acarrear consecuencias graves que marquen tu futuro, como pérdidas de derechos en cuanto a indemnizaciones o hasta incluso a la prestación por desempleo.

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Expertos en derecho laboral insisten siempre en la regla de oro: nunca firmes nada que no entiendas completamente o señala "no conforme" siempre. Así podrás tomarte un tiempo para revisarlo o consultar con un abogado laboralista o un sindicato.