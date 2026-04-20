Los seguros resisten el pulso a la inflación con un crecimiento del 7% en los ingresos del primer trimestre

El sector de las aseguradoras españolas ha arrancado 2026 con una solidez que desafía las previsiones de desaceleración. Según los datos provisionales de ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones), las aseguradoras ingresaron 24.449 millones de euros por primas en el primer trimestre, lo que supone un incremento del 6,99% respecto al mismo periodo del año anterior.

Este avance se produce en un contexto económico complejo, marcado por una inflación que, aunque tiende a moderarse hacia el 1,9% anual en 2026, se ha disparado hasta el 3,4% en abril, por los precios disparados de los carburantes, y sigue presionando los costes de reparación y servicios. Pese a ello, la resiliencia del consumo interno y la necesidad de protección de las familias mantienen el negocio al alza.

Uno de los datos más significativos es el papel del seguro como refugio para el capital, con el ahorro volviendo a las manos de las aseguradoras. El negocio de vida ha registrado un crecimiento del 9,42%, alcanzando los 10.016 millones de euros en facturación.

Más allá de las primas, el ahorro gestionado por las entidades (provisiones técnicas) se sitúa ya en 221.883 millones de euros, un 4,90% más que hace un año. Este repunte refleja cómo el ciudadano busca alternativas de inversión conservadora tras años de volatilidad en los mercados financieros y un entorno de tipos de interés que, aunque han tocado techo, siguen favoreciendo los productos de ahorro-vida.

Los seguros de coche y salud lideran las subidas

El ramo de No Vida, que incluye las pólizas más cotidianas para hogares y empresas, creció un 5,36%, aportando 14.433 millones al total del sector.

Automóviles : es el segmento que más crece, un 7,31% , facturando 3.985 millones . Este incremento se debe, en gran medida, al ajuste de primas que las compañías han tenido que aplicar para compensar el encarecimiento de los componentes y la siniestralidad.

: es el segmento que más crece, un , facturando . Este incremento se debe, en gran medida, al ajuste de primas que las compañías han tenido que aplicar para compensar el encarecimiento de los componentes y la siniestralidad. Salud : consolida su tendencia alcista con un aumento del 6,31% . La percepción de saturación en la sanidad pública sigue impulsando la contratación de seguros privados, que ya facturan 3.815 millones en solo tres meses.

: consolida su tendencia alcista con un aumento del . La percepción de saturación en la sanidad pública sigue impulsando la contratación de seguros privados, que ya facturan en solo tres meses. Multirriesgos: las pólizas de hogar, comercio e industria crecieron un 5,14%, hasta los 2.937 millones.

Un horizonte de riesgos compartidos

A pesar de las buenas cifras, el sector no es ajeno a las turbulencias geopolíticas que amenazan con reducir el PIB global en 0,3 puntos este año. Los riesgos climáticos y la ciberseguridad se perfilan como los grandes desafíos para el resto del ejercicio, obligando a las aseguradoras a ser más selectivas en sus coberturas.

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Para el cierre de 2026, los analistas de Mapfre Economics prevén que el seguro español mantenga el tipo por encima de la media europea, con un crecimiento estimado del 13,5% en Vida y el 7,4% en No Vida. Por ahora, el primer trimestre confirma que, ante la incertidumbre, el seguro sigue siendo el paraguas preferido de la economía española.