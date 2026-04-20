El sector bancario reclama a Bruselas desregulación y la culminación de la Unión Bancaria

La Asociación para los Mercados Financieros en Europa (AFME) ha reclamado a la Comisión Europea "una reforma específica del sector bancario europeo", dando prioridad a la alineación global entre entidades, la simplificación normativa y la culminación de la Unión Bancaria como prioridades del sector a nivel continental.

Así se desprende de la respuesta emitida por el lobby bancario europea a la Consulta Específica sobre la Competitividad del Sector Bancario de la UE de la Comisión Europea. AFME ha expuesto una serie de recomendaciones concretas, dirigidas a que los bancos europeos "puedan respaldar eficazmente el crecimiento y la inversión, preservando al mismo tiempo la estabilidad financiera", remarca la institución.

La visión de AFME, expresada en un comunicado recogido por 'Europa Press', subraya el papel central de los bancos como prestamistas, intermediarios en los mercados y proveedores de instrumentos de gestión del riesgo para empresas, inversores y gobiernos. Además, la patronal ha puesto negro sobre blanco los "importantes desafíos" a los que el sector va a enfrentarse en Europa, además de la forma en la que serán "imprescindibles" para financiar las necesidades de inversión futuras de la UE.

"Europa necesita una unión bancaria plenamente operativa, respaldada por un marco institucional racionalizado y ágil", ha señalado Adam Farkas, consejero delegado de AFME, para quien son "esenciales" unas normas bancarias modernas, simplificadas y armonizadas a nivel mundial para que los bancos puedan innovar, financiar el crecimiento y competir tanto dentro de la UE como a escala internacional.

AFME ha señalado con vehemencia la importancia de completar la unión bancaria, para que el capital y la liquidez puedan circular libremente dentro de los grupos bancarios de la UE, así como facilitar la consolidación bancaria y eliminar las barreras no prudenciales que siguen frenando la escala, la eficiencia y la competitividad de las entidades.

Del mismo modo, la organización sostiene que la igualdad de condiciones competitivas a nivel global y la alineación con el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea "son prioritarias", ya que los bancos europeos "deben poder competir en igualdad de condiciones" con sus homólogos internacionales, evitando imponer normas demasiado estrictas que solo se apliquen en la UE.

En este sentido, considera el marco actual de gobernanza interna "extremadamente complejo", señalando que algunos de sus elementos "van más allá de lo necesario" para una gestión eficaz de los riesgos y tienen un impacto que limita de manera significativa la competitividad.

"No se trata de desregulación, sino de impulsar el mercado único bancario y simplificar el marco regulador", ha añadido Farkas, para quien el informe de la Comisión Europea sobre competitividad "debe conducir a una reforma real", de modo que el sector bancario europeo pueda desempeñar plenamente su papel en el apoyo a la competitividad, la resiliencia y la prosperidad a largo plazo.