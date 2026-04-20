Ricardo Pumar cierra dos décadas al frente de Grupo Insur y da el relevo a su hijo, Francisco Pumar

La Junta General de Accionistas de Grupo Insur, celebrada en Sevilla, ha ratificado la sucesión de la presidencia ejecutiva en la figura de su hijo, Francisco Pumar, hasta la fecha director general de la compañía. Los accionistas han respaldado por unanimidad la propuesta del Consejo de Administración para ejecutar el traspaso de la presidencia de Ricardo Pumar tras 20 años al frente de la compañía, ha subrayado en una nota de prensa.

Ricardo Pumar ha realizado su último discurso como presidente del Consejo de Administración de Grupo Insur con emoción y agradecimiento: “Durante los últimos veinte años he tenido la responsabilidad y el privilegio de presidir Grupo Insur, hemos cerrado el ejercicio de 2025, último año del plan estratégico con un elevado grado de ejecución y muy buenas cifras”, ha destacado.

En ese sentido ha puesto en valor el proceso de transformación del grupo hacia una mayor eficiencia, resiliencia y sostenibilidad y la reputación del grupo. “Hoy Insur se encuentra en una posición sólida para seguir creciendo y crear valor a largo plazo”, ha añadido.

Además, ha tenido unas palabras de gratitud para el consejo y los accionistas por el “apoyo permanente” brindado durante estos 20 años. “Me retiro con la satisfacción de saber que la presidencia de Grupo Insur queda en las mejores manos y que lo llevará a cosechar grandes éxitos. Insur tiene una magnífica reputación y es un ejemplo de buen hacer en la sociedad”, ha finalizado Ricardo Pumar.

Beneficio récord

Grupo Insur cerró el año 2025 con el beneficio neto más alto de su historia, 39,3 millones, un aumento del 60% con respecto al año anterior, así como una cifra de negocio de 238,6 millones de euros y un ebitda de 48,2 millones de euros, con incrementos del 28,4% y del 49,2% respectivamente con relación al año 2024. Gracias a este extraordinario desempeño, la junta general de accionistas ha aprobado las cuentas y el informe de gestión así como un dividendo por acción de 0,74 euros.

A ese respecto el nuevo presidente, Francisco Pumar -hasta el momento director general del grupo-- ha destacado que esas cifras avalan “un crecimiento sostenible de la compañía que ha consolidado su trayectoria gracias a un modelo de negocio fiable, transformador y con capacidad de crear valor para los accionistas”.

“Hemos cerrado el último ejercicio del Plan 2021-2025 con un beneficio neto récord, doblando casi el beneficio con el que partíamos en 2020, gracias la rentabilidad, disciplina financiera y calidad de los resultados”, ha asegurado.

Plan Estratégico 2026-2030

En la presentación del nuevo Plan Estratégico 2026-2030 ante los accionistas, Francisco Pumar ha desgranado las palancas de crecimiento claves para hacer de Grupo Insur una compañía más rentable, eficiente, competitiva y sostenible.

“Partimos de unos cimientos sólidos, no estamos proyectando un plan sobre expectativas, sino sobre una base contrastada; nuestro objetivo es convertirnos en referente nacional de sector con un modelo de gestión diferente y poniendo el objetivo principal en la satisfacción del cliente”, ha reconocido.

Por último, el nuevo presidente ha detallado las grandes oportunidades que presenta el sector tanto en el mercado residencial como en terciario y de actividad patrimonial y ha señalado que el nuevo plan no arranca con intenciones, sino con acciones ya en marcha. “Nos embarcamos en este plan como mucho trabajo avanzado, lo que nos va a permitir reducir unos de los principales riesgos de cualquier plan: el riesgo de ejecución. Nuestro enfoque se apoya en la diversificación de los negocios, la coinversión, la disciplina en la asignación de capital, la tecnología, la innovación y la industrialización”, ha concluido Francisco Pumar.

Durante la junta también se ha aprobado una reducción del Consejo de Administración, la Memoria de Sostenibilidad, el Informe Anual de Gobierno Corporativo y las retribuciones de los consejeros así como las reelecciones y nombramientos de consejeros.

Nueva directora general

Grupo Insur ha anunciado además el nombramiento de Fátima Sáez del Cano como nueva directora general de la compañía. "La incorporación en el mes de mayo de esta profesional de primer nivel refuerza la capacidad de ejecución del Grupo en el arranque de su nuevo Plan Estratégico 2026–2030, aprobado por el Consejo de Administración y orientado a un crecimiento sólido, sostenible y transformador", ha señalado en una nota de prensa.

Grupo Insur incorpora a Fátima Sáez del Cano como directora general / Grupo Insur

Arquitecta Superior por la Universidad Politécnica de Madrid, con posgrado en Dirección de Empresas y Valoración Inmobiliaria por ICADE y formación ejecutiva en instituciones de referencia internacionales, Sáez del Cano llega a Insur procedente de Newdock, la plataforma paneuropea de desarrollo logístico creada por Goldman Sachs, donde ejercía como CEO y había liderado una cartera de activos superior a los 1.000 millones de euros en España, Francia e Italia.

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Con anterioridad, ocupó durante más de catorce años el cargo de directora general de Grosvenor en España, formando parte del Comité de Dirección y del Consejo de Grosvenor Europa Continental, con responsabilidad sobre estrategia, relación con inversores y gestión de vehículos de inversión en los segmentos residencial, oficinas, logística y activos comerciales.