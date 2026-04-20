Revolut no planea salir a bolsa al menos hasta 2028, según su CEO

La salida a bolsa de Revolut, el neobanco que acumula más de 70 millones de clientes a nivel mundial y una valoración de 65.000 millones de euros, parece empezar a vislumbrarse en el horizonte. Su CEO y fundador, Nik Storonsky, ha afirmado en una entrevista con 'Bloomberg' que su intención es sacar al mercado a Revolut, pero al menos "no hasta 2028".

En una conversación con el periodista estadounidense David Rubenstein, Storonsky sostuvo que la intención del neobanco siempre ha sido salir al mercado, pero por el momento prefieren abordar otros frentes. "Somos un banco, y para un banco, es súper importante contar con la confianza de los clientes. Las compañías públicas cuentan con más confianzas que las privadas", adujo el ruso-británico.

De esta forma, los comentarios del cofundador de Revolut disipan dos escenarios que contaban con probabilidades: que el neobanco permaneciese para siempre privado —algo que descontaban prácticamente todas las voces autorizadas— o que la salida a Bolsa se produjese este mismo año. Sin embargo, por el momento, Revolut parece seguir centrado en su expansión internacional, que le ha llevado a solicitar una licencia bancaria en EEUU y a arrancar operaciones en gran parte de Latinoamérica, entre otros territorios.

Según Storonsky, la empresa valorará la posibilidad de realizar más ventas secundarias de acciones antes de cualquier salida a bolsa, ya que suele llevar a cabo este tipo de operaciones cada uno o dos años. Las operaciones secundarias generan liquidez para los primeros inversores y los empleados, y permiten a Revolut seguir siendo una empresa privada durante más tiempo, y han elevado su valoración hasta los 75.000 millones de dólares (65.000 millones de euros). Bloomberg ya informó en febrero de que la empresa estaba barajando una nueva venta de acciones este año.

Desembarco al otro lado del charco

En la entrevista, Storonsky abordó el comienzo de sus operaciones en EEUU. Revolut nombró al exejecutivo de Visa Cetin Duransoy para supervisar sus operaciones en el país. Storonsky afirmó que la concesión de la licencia bancaria estadounidense, que permitirá a Revolut acceder directamente a los sistemas de pago de la Reserva Federal y ofrecer préstamos personales y tarjetas de crédito, podría tardar hasta un año. Sin embargo, según Storonsky, el "objetivo oficial" de la empresa para obtener la licencia bancaria estadounidense es de cuatro meses.

"Obviamente, ahora nos resulta mucho más fácil, dada la nueva administración —Trump—, además de que contamos con muchas otras licencias bancarias y ahora también tenemos una licencia bancaria en el Reino Unido", afirmó cuando se le preguntó si confiaba en obtener el visto bueno de Estados Unidos. "Así que, para nosotros, ahora es mucho más fácil que hace dos años", sostuvo Storonsky.

La llegada al mercado estadounidense abrirá una serie de puertas clave en sus operaciones en EEUU: el neobanco tendrá alcance en los 50 estados bajo un marco regulatorio único, podrá ofrecer créditos personales y tarjetas de crédito, y su plataforma podrá conectarse con sistema de pago como Fedwire y ACH, maximizando su capacidad en el país a través de la integración con los sistemas ya existentes.

Un banco en su país de origen

Por otro lado, uno de los hitos más relevantes en la historia del neobanco ha sido logrado este año. A mediados de marzo, Revolut recibió la autorización para lanzarse como banco en Reino Unido, tras cuatro años de negociaciones con los reguladores. Así, Revolut podrá comenzar a ofrecer cuentas bancarias como banco con licencia completa, tanto a clientes particulares como a empresas, algo que hasta ahora no había podido hacer por su condición en términos regulatorios. Además, como marca la ley británica, podrán ofrecer a sus clientes cuentas de depósito protegidas por el Financial Services Compensation Scheme (FSCS), el fondo de garantía de depósitos británico, que cubre hasta 120.000 libras por persona.

Este logro cerró un camino iniciado en 2021, cuando el neobanco presentó su primera solicitud para obtener una licencia bancaria en Reino Unido. En aquel momento, Revolut ya contaba con la licencia que le había concedido el Banco de Lituania, amparada por el Banco Central Europeo (BCE). Sin embargo, aún necesitaba obtener el permiso del regulador en el país en el que comenzaron sus operaciones, lo que finalmente lograron.