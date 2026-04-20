El Estatuto de Trabajadores lo confirma
Si trabajas de noche, esto es lo que te deben pagar por el plus de nocturnidad (y cuándo no te corresponde)
La ley reconoce compensación por trabajo nocturno, pero no fija una cuantía única: depende del convenio y del tipo de puesto
Trabajar de noche no siempre se paga igual, y ahí está el origen de muchas dudas. La normativa laboral española reconoce el derecho a una compensación específica, pero deja en manos de los convenios colectivos la cuantía concreta. Es decir, existe el derecho, pero no una cifra universal.
El marco legal está en el Estatuto de los Trabajadores de España, que regula el trabajo nocturno y sus condiciones. Según el artículo 36 del mismo, se considera trabajo nocturno el realizado entre las 22:00 y las 6:00 horas, y establece que debe tener una retribución específica o una compensación equivalente.
Qué dice la ley sobre el plus de nocturnidad
El punto clave es que el Estatuto no fija cuánto se debe cobrar. El artículo 36 indica que el trabajo nocturno debe compensarse, pero no concreta si ese pago debe ser un porcentaje, una cantidad fija o incluso si puede integrarse en el salario base.
Por eso, en la práctica, el importe depende de:
- el convenio colectivo del sector,
- el contrato individual,
- y la estructura salarial de la empresa.
En muchos sectores, ese plus suele situarse entre un 20% y un 30% adicional, pero no es una regla general ni obligatoria.
Cuándo no te corresponde cobrar un plus adicional
Otro aspecto clave –y menos conocido– es que no siempre hay derecho a un pago extra separado de la nómina. El propio Estatuto contempla excepciones:
- Cuando el trabajo es nocturno por naturaleza (por ejemplo, determinados servicios continuos).
- Si el salario ya incluye esa compensación.
- Si se sustituye por descansos equivalentes.
Esto significa que una persona puede trabajar de noche y no ver un concepto específico de “plus de nocturnidad”, sin que ello implique necesariamente un incumplimiento legal.
Cómo saber si te lo están pagando correctamente
La única forma de comprobarlo es revisar el convenio aplicable y la nómina. Ahí debe aparecer:
- el sistema de compensación (plus, salario integrado o descanso)
- y la cuantía o fórmula de cálculo.
En caso de duda, el criterio interpretativo suele apoyarse en lo establecido por el Ministerio de Trabajo y Economía Social de España y la negociación colectiva vigente en cada sector.
En conclusión, trabajar de noche sí da derecho a compensación, pero no existe una cantidad fija válida para todos los trabajadores. La clave está en el convenio y en cómo se articula ese pago en cada caso. Entender esta diferencia evita errores habituales y permite saber si realmente se está cobrando lo que corresponde.
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