Vueling activa una insólita oferta de vuelos entre Vigo y Barcelona por el cierre del aeropuerto de Santiago

Esta semana se cierra el aeropuerto de Santiago durante más de un mes por las obras de reforma de su pista de aterrizaje. Buena parte de las aerolíneas que operan en Lavacolla han tenido que mover sus vuelos entre el 23 de abril y el 27 de mayo. Esta balanza se ha inclinado de forma casi exclusiva hacia el norte, hacia el aeropuerto de A Coruña, en la misma provincia. Pero también, probablemente, porque las propias compañías aéreas asumen ya que el sur de Galicia, además de con Peinador, está servido con el aeropuerto de Oporto. Vigo, no obstante, sí ha rascado más vuelos a Barcelona durante el cierre de Lavacolla. De hecho, desde esta semana y durante algo más de un mes, la terminal olívica tendrán una oferta inaudita de vueltos desde y hacia El Prat.

Vueling, la única aerolínea que opera la ruta entre Vigo y Barcelona actualmente (Ryanair la abandonó hace un año), mantiene la conexión de Peinador en cifras muy bajas de aviones, sobre todo si se compara con A Coruña, Santiago e incluso Oporto. A lo largo del año opera, como mucho, dos vuelos por sentido en un mismo día. Pero hay jornadas en las que solo tiene uno, e incluso, en algunos momentos de la temporada de invierno, llega a no operar todos los días de la semana.

Todo esto cambiará –aunque solo durante un mes– a partir de este viernes 24 de abril, coincidiendo con el cierre del aeropuerto de Santiago. A partir de ahí y hasta el 27 de mayo, cuando se prevé la reapertura al tráfico aéreo de Lavacolla, Vueling tendrá todos los días tres aviones diarios por sentido entre Vigo y Barcelona. Lo sábados pondrá cuatro. En total, 22 frecuencias semanales, una cifra muy por encima de las entre 7 y 11 que suele tener en invierno; o las 14 que, como máximo, suele alcanzar verano.

Horarios del vuelo Vigo - Barcelona Lunes: Ida: 09.00, 16.00 y 23.10 horas Vuelta: 06.30, 13.35 y 20.45 horas Martes: Ida: 09.25, 14.40 y 23.05 horas Vuelta: 06.50, 12.15 y 20.44 horas Miércoles: Ida: 09.00, 11.40 y 18.40 horas Vuelta: 06.30, 09.15 y 16.15 horas Jueves: Ida: 08.20, 09.00 y 15.10 horas Vuelta: 05.50, 06.30 y 12.35 horas Viernes: Ida: 08.20,14.20 y 19.30 horas Vuelta: 05.35, 11.55 y 17.05 horas Sábado: Ida: 08.20, 09.35, 14.45 y 23.15 horas Vuelta: 05.50, 07.10, 12.20 y 20.50 horas Domingo: Ida: 08.55, 15.00 y 18.40 horas Vuelta: 06.25, 12.35 y 16.15 horas *Los horarios corresponden al periodo entre el 24 de abril y el 27 de mayo de 2026. Algunas frecuencias pueden sufrir variaciónes.

Esta aumento de aviones puntual no solo ampliará las alternativas para volar entre Vigo y Barcelona en lo que queda de abril y durante casi todo el mes de mayo. Supondrá pasar también de las algo más de 12.000 plazas al mes habituales a más de 31.000 (ida y vuelta). Será, sin lugar a dudas, una de las mejores operativas en años en esta conexión.

Vueling ha tenido que mover ficha y ha distribuido sus vuelos de Santiago –donde tiene la mayor oferta de Galicia y que incrementó todavía más tras la fuga de Ryanair– entre Alvedro y Peinador. El aeropuerto de Vigo llegará así a los entre tres y cuatro vuelos diarios a Barcelona. El de Alvedro, a entre 4 y 5.

A mayores, Vueling también ha programado durante ese mes vuelos de Santiago en A Coruña, como los de Mallorca, Gran Canarias, Málaga, Sevilla, Tenerife o París.

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A partir del 28 de mayo, cuando está previsto que reabra el aeropuerto de Santiago y se ponga en marcha también la ruta entre Lavacolla y Nueva York de United Airlines, Vueling pasará a operar el vuelo entre Vigo y Barcelona con su operativa habitual durante la temporada de verano: dos vuelos diarios como máximo con jornadas semanales con uno solo. En Lavacolla tendrá días con hasta cinco aviones por sentido; cuatro en Oporto o tres en Alvedro.