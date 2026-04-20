Ocho empresas optan al primer concurso de suelo público para construir 1.940 viviendas asequibles en Catalunya

La plataforma de contratación de la Generalitat ha publicado este lunes la lista de las ocho empresas que se han presentado al primer concurso público para construir vivienda asequible sobre suelo público, dentro del proyecto impulsado por la Conselleria de Territori y la Agència de l'Habitatge de Catalunya. El concurso permitirá la transmisión de un derecho de superficie a 75 años, con el objetivo de promover 1.940 viviendas públicas de alquiler asequible repartidas en 23 municipios catalanes, según anunció el Gobierno en enero.

Según el acta de la Comisión de Evaluación, se han registrado las candidaturas de las siguientes empresas: UTE Genivs Metropolitan BCN, Landetic S.L., Visoren Copisa Viviendas, Copcisa S.A., Fundación Privada Salas por la Accesibilidad, Compañía Española de Viviendas en Alquiler, S.A. (CEVASA), Downforce Investments, S.L. y Evolvere, S.L.

Empresas que optan al concurso de solares Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

"Política innovadora"

De un total de ocho licitadores, tres se han presentado a todas las agrupaciones del primer concurso de la reserva pública de solares para construir y gestionar 1.940 viviendas protegidas, de alquiler público asequible, a 75 años. Es el resultado de una "política innovadora en vivienda", según aseguran, puesto que, por primera vez, la Generalitat ha llevado a cabo un concurso de solares de titularidad de los ayuntamientos para destinarlos a vivienda asequible, el resto provienen de empresas municipales, consorcios, así como del Institut Català del Sòl (INCASÒL), y consideran que ha sido un "éxito".

De los otros cinco licitadores, tres se han presentado a la Agrupación 2 y dos a la Agrupación 1. El plazo para presentar las ofertas finalizaba el miércoles de la semana pasada y este lunes se ha abierto el sobre con la documentación de los licitadores.

Las cuatro agrupaciones diferentes en las que se ha organizado el mapa del primer concurso son: en la agrupación 1 (601 viviendas) hay municipios del área metropolitana de Barcelona y del Vallès Occidental: Sant Adrià de Besòs (292), Santa Perpètua de Mogoda (190) y Terrassa (119). En la agrupación 2 (377 viviendas) incorpora municipios del Camp de Tarragona y del Penedès: Cambrils (52), l'Arboç (48), Tarragona (237) y Vilafranca del Penedès (40).

La agrupación 3 (498 viviendas) agrupa municipios de las comarcas gerundenses y del Vallès Oriental: Sant Celoni (37), Lloret de Mar (63), Vilablareix (43), Figueres (150), Tossa de Mar (79), Girona (59), Maçanet de la Selva (35) y Mollet del Vallès (32). Y la agrupación 4 (464 viviendas) es la de los municipios de Catalunya Central, Ponent y el Alt Pirineu: Vilanova del Camí (37), Torelló (27), Centelles (36), Esplugues de Llobregat (124), Tàrrega (32), Abrera (46), Vilagrassa (51) y la Seu d'Urgell (111).

Plan a 20 años

Hay solares de municipios pertenecientes a diferentes ámbitos de precio y todos con un mínimo de demanda de alquiler acreditada. En cuanto a los criterios, se han tenido en cuenta aspectos diversos, como por ejemplo el plan económico y financiero, la metodología en la planificación y control de la ejecución de las obras o el plan de conservación y mantenimiento del edificio, entre otros.

El Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge fija que en 20 años el 15% de las viviendas de los municipios con más demanda tienen que ser destinados a políticas sociales, y que en todo Catalunya un 9% del parque de vivienda tiene que ser de alquiler asequible. El Pla 50.000 "da respuesta" a los objetivos del primer quinquenio, según un comunicado de Territori. La adquisición por tanteo y retracto, el programa de emancipación juvenil, la movilización de viviendas vacías y la reserva de solares "contribuyen al logro de este objetivo", defienden.