De muebles de baño a inversores y promotores de vivienda

Cuentan los expertos y consultores en gestión de empresas familiares que "el abuelo las funda, los hijos las debilitan y los nietos, las entierran". Aunque este protocolo se cumple en muchos casos no siempre ocurre así. También la segunda generación puede desarrollar y hacer crecer el negocio familiar y al mismo tiempo, vender la mercantil. Y a muy buen precio, dedicando ese patrimonio familiar a otros negocios. Algo parecido ha ocurrido recientemente en la mercantil valenciana Royo Group, puesta en marcha en 1972 por Pascual Royo y Mari Carmen López, quienes fundaron un modesto taller de carpintería y ebanistería en València que con el paso de los años no ha parado de crecer.

Casi un siglo más tarde, sus hijos Raúl, Santiago y Silvia -junto con sus padres- han decidido apostar por Invext Corporation, nombre del 'family office' de esta saga familiar constituido en 2006 tras la consolidación de Royo Group. El año pasado los Royo completaron la venta del 100% de la empresa fabricante de muebles para el baño a Roca, finalizando su vinculación tras desprenderse el 25 % restante que mantenían en 2024. Esta operación, que comenzó en 2021 con la compra del 75% por parte de Roca al fondo de inversión HIG Capital, marcó el fin de la gestión familiar y el traspaso total de la propiedad a la conocida firma catalana, que creó un gigante del mueble de baño con una facturación conjunta inicial superior a los 173 millones de euros.

La fusión de ambas compañías integró las plantas de producción de Royo en España y Polonia a la red internacional de Roca. La multinacional catalana de porcelana sanitaria, con una facturación de 1.948 millones de euros (según el ejercicio 2024), es una marca presente a hogares de todos los continentes y ha expandido su negocio tras la compra de la empresa valenciana. Pero eso ya es historia.

Otros negocios

Ahora, la familia Royo consolida el proyecto empresarial Invext tras cerrar el ejercicio con inversiones en ocho compañías y el impulso de un plan inmobiliario que contempla el desarrollo de 200 nuevas viviendas. Este avance marca una nueva etapa para el 'holding', cuyo plan estratégico sitúa la inversión y la innovación como ejes centrales bajo el liderazgo de la segunda generación.

Hace algo más de un año, Invext inició su transformación como grupo empresarial estructurado en tres áreas: patrimonial, inmobiliaria y empresarial. La primera mantiene la marca Invext Legacy, mientras que la nueva organización incorpora dos nuevas divisiones de negocio: Invext Real Estate, enfocada en el desarrollo inmobiliario, e Invext empresarial, a través de su gestora Royo Ventures Capital, orientada a la inversión y gestión empresarial. Esta reorganización responde al propósito de la familia Royo de gestionar y preservar el patrimonio familiar, garantizar la continuidad generacional e impulsar inversiones con criterio y disciplina, reforzando al mismo tiempo la excelencia en la gestión derivada del crecimiento y la diversificación. El plan familiar -dicen- integra activamente a tres generaciones.

Los hermanos Royo, en una imagen reciente. / Activos

En el ámbito inmobiliario, Invext Real Estate amplía la actividad patrimonial del grupo con un foco inicial en el desarrollo residencial para facilitar el acceso a la vivienda. “Nos hemos centrado inicialmente en el ámbito residencial, desarrollando un modelo apoyado en socios y proveedores locales. Fruto de ello estamos gestionando un plan residencial que contempla nuevas promociones que darán lugar a la construcción de 200 nuevas viviendas en los próximos cuatro años”, explica Santiago Royo, CEO de Invext.

Dentro de este programa se enmarcan las dos promociones que se lanzan este año: una en l'Eliana (Valencia), con 40 viviendas, y otra en la capital del Túria, con 26 viviendas y sus correspondientes plazas de garaje. Las entregas están previstas para finales de 2026 en l'Eliana y el primer trimestre de 2027 en València. Además, el grupo ha adquirido nuevo suelo residencial e industrial para futuros desarrollos dentro y fuera de la Comunitat Valenciana.

Presencia en Estados Unidos

Esta proyección también se extiende al ámbito internacional, donde la expansión está liderada por Silvia Royo como consejera de Invext, a través de la filial Invext USA, con sede en Miami. En este sentido, Silvia Royo ha destacado que “estamos trasladando al ámbito internacional y, más concretamente, al mercado norteamericano, la misma filosofía de inversión que aplicamos en España, tanto en el ámbito inmobiliario como en el acompañamiento a empresas en sus procesos de crecimiento”.

Respecto a la división empresarial, que opera bajo la sociedad Royo Ventures Capital, participa en diferentes gestoras de fondos de capital privado, así como en vehículos de inversión empresarial directa. "Su enfoque, de empresario a empresario, tiene el doble objetivo de impulsar el crecimiento, la profesionalización y la sucesión de las pymes, y de fortalecer el ecosistema empresarial a través de la innovación, la tecnología y el talento", explica Raúl Royo, presidente de este grupo empresarial. Además, Invext ha creado un fondo propio como vehículo de inversión directa. Este vehículo de inversión prevé ampliar su actividad en los próximos años.

Su estrategia se centra en compañías que aporten soluciones a desafíos estructurales como los retos demográficos, la salud y el bienestar, la innovación tecnológica o la sostenibilidad medioambiental y energética", indica este directivo. Raúl Royo también destaca que “la creación de este fondo propio responde a nuestra voluntad de invertir de forma directa en compañías que contribuyan a dar respuesta a los grandes retos de futuro de la sociedad, desde una visión empresarial y con vocación de permanencia”.

Inversiones recientes

En 2025, la familia Royo realizó inversiones en diversas gestoras de 'private equity', actuando como socios fundadores en Side Capital Partners y como Venture Partners en el fondo The Lab Ventures. También invirtió en el fondo valenciano Iberia NCA NF, especializado en la adquisición de empresas con problemas de sucesión, con el fin de preservar el legado empresarial de pequeñas y medianas compañías.

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Ese mismo año, el holding formalizó ocho inversiones directas, entre las que destaca una inversión estratégica en Nikovi Solutions, empresa especializada en campañas de loyalty y programas de fidelización para grandes cadenas de distribución. Además, invirtió, a través de Moira Capital Partners, en Diamond Foundry, una compañía estadounidense que está desarrollando en Trujillo (Cáceres) una fábrica de componentes de chips de alto rendimiento. Raúl Royo se incorporó al consejo de administración de Side Capital Partners, gestora que, tras su inscripción en la CNMV, ha constituido sus dos primeros fondos destinados a invertir en pymes