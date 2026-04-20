Microsoft ya trabaja sobre la parcela donde ubicará sus centros de datos en Zaragoza: la previsión es empezar a construirlos este año

El pasado martes, el CEO de Microsoft en España, Paco Salcedo, reincidió en la primera jornada de The Wave 2026, en Zaragoza, en la intención de la multinacional tecnológica estadounidense de poder comenzar con las obras de sus tres campus de centros de datos este mismo año. Los complejos se ubicarán en Villamayor de Gállego, La Muela y Zaragoza capital, y es en esta última localización donde en los últimos días ya se han dejado ver las primeras máquinas.

En ese sentido, Microsoft obtuvo el pasado mes de febrero la licencia municipal para poder acceder a la parcela, contigua al centro comercial Puerto Venecia, y proceder a su limpieza. No se trata de un inicio de obras como tal, ya que los operarios no pueden excavar, pero sí un primer paso antes de obtener la perceptiva licencia de construcción. En estos momentos, el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) aprobado por la DGA ha concluido ya el período de exposición pública y está a expensas del visto bueno definitivo.

La primera fase del proyecto, hasta 2030, supondrá la inversión de 1.312 millones de euros, aunque el montante total rondará los 7.260 millones en la próxima década si se cumplen las ampliaciones previstas. En concreto, los centros de datos de Microsoft ocuparán cerca de 284 hectáreas: 57 en Zaragoza, donde ya están las máquinas haciendo los trabajos preliminares; más de 80 en Villamayor; y más de 146 en La Muela, en el que será el principal foco de su región cloud, la segunda de la tecnológica en España tras Madrid.

Energía, agua y empleos

Superar los 7.000 millones de euros, eso sí, depende de varios factores, principalmente el energético. En estos momentos, Microsoft tiene asegurados 50 megavatios (MW) para cada uno de los tres campus, 150 en total, y su objetivo para por llegar a los 900, 300 en cada uno de ellos. Pero, para ello, necesitan nuevos enchufes a la red eléctrica, algo que todavía no está definido ya que los concursos de acceso siguen sin fecha clara.

Maquinaria trabajando en la parcela donde se ubicarán los centros de datos de Microsoft en Zaragoza. / Pablo Ibáñez

En cuanto al agua, el consumo previsto es de 4.000 metros cúbicos anuales, el equivalente a lo que gastan 83 personas en ese período, a excepción del primer año, el de llenado de los sistemas de refrigeración, que supondrá hasta 30.000 metros cúbicos, 10.000 para cada recinto tecnológico.

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En cuanto a los empleos que generarán los tres centros de datos de Microsoft en la comunidad, no serán fijos sino que irán escalonándose. En las obras, la compañía subraya que necesitará entre 1.000 y 2.000 trabajadores para completar la primera fase, hasta 2030. En esa primera etapa, cada uno de ellos tendrá entre 150 y 200 empleados (el cálculo lo hacen multiplicando cada MW por 1,5 trabajadores), aunque Microsoft contempla generar entre 750 y 1.200 puestos fijos, entre los tres campus (La Muela, Villamayor y Zaragoza), cuando estén a pleno rendimiento. Las proyecciones más realistas reducen la horquilla de 900 a 1.000 trabajadores.