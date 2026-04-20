El error con dos pagadores que dispara el susto en la declaración de la renta, según un asesor fiscal

Cada año, miles de contribuyentes se llevan la misma sorpresa al hacer la declaración de la renta: sale a pagar… y más de lo esperado. Detrás, en muchos casos, hay una situación muy común: haber tenido dos o más pagadores a lo largo del año. Pero ¿es cierto que se pagan más impuestos? El asesor fiscal José Ramón López lo aclara y lanza un aviso importante.

La clave no está tanto en pagar más, sino en cuándo se paga. Y ahí es donde llega el “palo” que muchos no ven venir.

El problema no es pagar más, sino pagar mal ajustado

El experto desmonta uno de los grandes mitos: tener dos pagadores no implica pagar más impuestos en total. Sin embargo, sí suele provocar un desajuste que acaba pasando factura.

“El problema que tienen los que tienen dos o más pagadores es que el IRPF de las nóminas está desajustado”, explica López. Esto ocurre porque cada empresa calcula la retención en función de lo que paga ella, no del total anual del trabajador.

El resultado es que, durante el año, se retiene menos de lo que correspondería. Y esa diferencia aparece de golpe al hacer la declaración. “A lo largo del año vas pagando menos de IRPF y cuando toca hacer la declaración es cuando te toca el palo”, resume.

Por qué ocurre: el efecto de empezar a trabajar a mitad de año

El caso más habitual es el de quien cambia de trabajo o empieza en una empresa nueva a mitad de año. Esa empresa calcula el IRPF como si solo fueras a cobrar unos meses.

El asesor lo explica con un ejemplo claro: alguien que empieza en septiembre cobrando 3.000 euros al mes puede tener incluso una retención del 0%, porque sus ingresos en ese periodo no superan el mínimo. “Esa empresa te va a aplicar la retención en base a los rendimientos que hayas obtenido ese año, pero no lo estás trabajando completo”, señala.

¿Consecuencia? Durante esos meses cobras más en nómina… pero luego lo devuelves en la renta.

La gran diferencia con quien tiene un solo pagador

Aquí está la clave que suele generar confusión. Según López, la diferencia no está en lo que se paga, sino en cómo se reparte. “Esa persona paga más probablemente en su declaración de la renta, pero realmente no está pagando más impuestos que el que tiene un solo pagador”, aclara.

Quien tiene un solo pagador ya ha ido pagando el IRPF correctamente mes a mes, por lo que la declaración suele salir más ajustada o incluso a devolver. En cambio, quien tiene varios pagadores acumula ese ajuste pendiente.

El verdadero perjuicio: estás obligado a declarar antes

Más allá del susto económico, hay un punto donde sí existe una desventaja clara. Tener dos o más pagadores reduce el límite a partir del cual estás obligado a hacer la declaración.

“Cuando tienes dos o más pagadores, el límite pasa de 22.000 euros a 15.876 euros”, advierte el asesor. Esto significa que muchas personas que con un solo pagador no tendrían que presentar la renta, sí están obligadas a hacerlo si han tenido varios empleadores.

Cómo evitar el golpe en la renta

Aunque el desajuste es habitual, hay formas de reducir el impacto. La principal, según López, es aprovechar al máximo las deducciones disponibles. “¿Qué puedes hacer para pagar menos? Aplicar todas las deducciones”, recomienda. Entre ellas, menciona algunas habituales como:

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