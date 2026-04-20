Las empresas catalanas han reducido un 12% el gasto de agua tras los años de sequía

Las empresas catalanas con planes de ahorro de agua (PEA) han reducido en una media del 12% sus consumos hídricos, después del impacto que tuvo la sequía iniciada en 2022, que obligó a muchas compañías a adoptar medidas estrictas para minimizar el gasto de este recurso. Se trata, según ha informado este lunes la Cambra de Comerç de Barcelona, de firmas de los sectores industrial, de la construcción y de los servicios, que en algún caso ha registrado rebajas de hasta el 25%.

La Cambra tiene constancia de medio centenar de empresas que han realizado inversiones superiores a 750.000 euros, lo que ha permitido un ahorro conjunto de 31,6 hectómetros cúbicos (hm³) de agua. Con todo, la entidad ha mostrado su preocupación por el lento ritmo que está llevando la Generalitat a la hora de ejecutar las grandes inversiones comprometidas en esta materia, en particular la ampliación de la desalinizadora situada en la desembocadura del río Tordera y la que se tiene que construir en la del río Foix.

El Observatori de la Transició Hídrica de la organización cameral ha identificado retrasos significativos en estos dos proyectos considerados clave, que en conjunto aportarían unos 80 hm³ al sistema hidráulico catalán. En total, se calcula que 167 hm³ presentan demoras administrativas de hasta un año, lo que reduce los márgenes de planificación. Asimismo, inversiones por valor de más de 1.100 millones de euros se encuentran aún en fases preliminares, lo que añade presión a los calendarios previstos.

En total, la estrategia marcada por la Generalitat contempla la generación de hasta 311 hm³ de nuevos recursos, pero se estima, vistos los plazos, que hasta los años 2029 y 2030 no se iniciarán los trabajos. Para ello será necesario movilizar unos 1.700 millones.

¿Cómo se financiará?

En este contexto, la Cambra de Comerç subraya la necesidad de reforzar los mecanismos de financiación y ejecución de las infraestructuras hídricas. La entidad plantea integrar diferentes fuentes como el canon del agua, las tarifas de suministro, los fondos europeos y la colaboración público-privada. También destaca el papel de la futura ley de transición hídrica como marco normativo para dar estabilidad a estas inversiones.

Foto de familia de las empresas galardonadas por la Cambra de Comerç por el esfuerzo hecho en materia de transición ecológica. / Cambra de Comerç de Barcelona

Mientras tanto, las empresas, a título particular, aseguran que tienen previsto continuar trabajando en la mejora de su gestión del agua, con nuevas inversiones que alcanzarán los 900.000 euros de media, con el firme propósito de lograr ahorros adicionales que podrían superar el 15% en los próximos años. Entre las actuaciones más habituales implantadas por las empresas destacan la recirculación del agua y el ahorro en los procesos productivos en los que interviene este recurso, así como la formación del personal y la digitalización de los sistemas de control y gestión. En concreto, dos de cada tres empresas han implementado como mínimo este tipo de medidas.

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Los indicadores económicos apuntan a que este ajuste no ha afectado negativamente a la actividad, ya que la productividad del agua se ha mantenido estable en paralelo a la recuperación del Valor Añadido Bruto (VAB). Otro de los aspectos señalados es el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Se estima necesaria una dotación de unos 390 millones de euros en ayudas directas durante cinco años para facilitar su adaptación a los nuevos requisitos de eficiencia.