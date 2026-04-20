Dejan su trabajo, alquilan su casa y se van a vivir a un crucero: los gastos suman menos de 1.200 euros al mes

Si hablamos de estilos de vida, lo que nunca pensaríamos es que se pueden vivir unas vacaciones como forma de vida permanente. El principal motivo es la dificultad de afrontar los costes económicos, así como planificarse y realizar ciertos sacrificios.

Sin embargo, dos profesores estadounidenses son la muestra de que, a veces, esta idea es posible y no solo un sueño más. Monica Brzoska, de 32 años, y Jorell Conley, de 36, decidieron abandonar sus empleos como profesores en Tennessee para buscar una vida en alta mar.

Una decisión arriesgada pero con una planificación previa

En un principio, todo comenzó como una afición con viajes ocasionales en crucero, hasta que tomaron una decisión clave: encadenar viajes de forma permanente. Lo más sorprendente es que, a efectos prácticos, vivir en un crucero les supondría un coste bajo, sobre todo si se realizan los cálculos adecuados. "Suena una locura, pero tenía sentido" admite Brzoska.

En este caso, la pareja elegiría los camarotes más económicos, aprovechando descuentos acumulados por haber viajado durante años con la misma compañía. De hecho, esto les permitió pasar los primeros ocho meses gastando menos de 10.000 dólares, es decir, sobre unos 1.250 euros mensuales.

La clave de esta nueva vida sería una buena planificación. Antes de tomar la decisión, vendieron la mayoría de sus bienes y alquilaron su vivienda de tres habitaciones, generando ingresos mensuales para poder cubrir una parte de los gastos. Por otro lado, los gastos de alojamiento, comida y ocio ya se incluyen en el precio de los cruceros.

El 'crucerismo' como un estilo de vida cada vez más atractivo

Desde el comienzo de su aventura en 2023, ya han completado más de un centenar de cruceros y visitado más de 45 países. De hecho, esta tendencia del 'crucerismo' como forma de vida no ha hecho más que aumentar su popularidad entre jubilados o teletrabajadores.

Para muchos, la idea de vivir en un barco no les resulta tan descabellada y, de hecho, puede ser más económico que vivir en algunas ciudades o típicos destinos de jubilación. Además, otros factores positivos suelen ser la ausencia de tareas domésticas, la posibilidad de socializar constantemente o incluso acceder a actividades diarias sin un coste aparte.

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Sin embargo, siempre pueden surgir inconvenientes en estos viajes, sobre todo en cuanto a logística o cómo compaginar itinerarios y desplazamientos. Por ello, la pareja señala la importancia de conseguir un balance dentro de esta vida itinerante, como una manera de no esperar hasta la jubilación para poder vivir de la forma deseada.