Declaración de la renta 2025-2026: cómo consultar el estado de tu devolución paso a paso

Si tras presentar tu borrador de la Renta el resultado ha sido negativo (a devolver), es normal que te preguntes cuándo verás el dinero reflejado en tu banco. Aunque el proceso suele ser ágil, la Agencia Tributaria maneja sus propios tiempos y estados de gestión que conviene conocer para evitar incertidumbres.

¿Cuánto tarda Hacienda en devolver el dinero en 2026?

Legalmente, la Administración dispone de un plazo de seis meses para efectuar el ingreso. Este periodo comienza a contar desde:

El fin de la campaña oficial de presentación. La fecha de presentación, si esta se realizó fuera de plazo.

Si transcurrido ese tiempo no has recibido el abono, Hacienda deberá incluir intereses de demora en tu devolución de forma automática.

Cómo revisar el estado de tu trámite online

Para saber qué está pasando con tu dinero, no necesitas acudir a una oficina. Puedes consultarlo en tiempo real a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria:

Identificación: accede mediante certificado digital, DNI electrónico, Cl@ve Móvil (sistema prioritario en 2026) o tu número de referencia. Sección de expedientes: entra en el apartado "Mis expedientes" y selecciona "IRPF". Consulta de detalle: haz clic en el número de expediente de la declaración actual. Allí verás el apartado "Estado de Tramitación", que se actualiza a medida que Hacienda valida tus datos.

Guía de mensajes: ¿Qué significa cada estado?

Dependiendo del punto en el que se encuentre tu revisión, verás uno de los siguientes mensajes en pantalla:

"Su declaración se está tramitando": Es el estado inicial. La documentación ha sido recibida correctamente y está en la cola de espera para ser revisada por el sistema.

Es el estado inicial. La documentación ha sido recibida correctamente y está en la cola de espera para ser revisada por el sistema. "Su declaración está siendo comprobada": No te asustes. Significa que los técnicos están cruzando tus datos con sus bases de información. Es un procedimiento rutinario.

No te asustes. Significa que los técnicos están cruzando tus datos con sus bases de información. Es un procedimiento rutinario. "La declaración con el importe indicado no ha sido grabada o está en proceso": Este mensaje suele ser una alerta. Podría haber una discrepancia técnica o un error en el importe. Si persiste, lo ideal es contactar con la Agencia Tributaria o pedir cita previa.

Este mensaje suele ser una alerta. Podría haber una discrepancia técnica o un error en el importe. Si persiste, lo ideal es contactar con la Agencia Tributaria o pedir cita previa. "Su declaración ha sido tramitada... estimándose conforme la devolución": ¡Buenas noticias! Hacienda ha validado tu declaración y ha dado orden de pago. El dinero llegará a tu cuenta en cuestión de días.

¡Buenas noticias! Hacienda ha validado tu declaración y ha dado orden de pago. El dinero llegará a tu cuenta en cuestión de días. "Su devolución ha sido emitida el día X": El pago ya ha salido. Si en un plazo de 10 días hábiles no lo ves reflejado en tu banco, deberás acudir a tu delegación de Hacienda para verificar si ha habido algún error con tu IBAN.

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Muy importante: Recuerda mantener actualizados tus datos bancarios en el sistema de la Agencia Tributaria para evitar retrasos innecesarios en el pago de tu devolución.