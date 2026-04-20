Govern y ERC exhiben un frente común para gestionar los millones de euros en inversiones que el Estado no ejecuta en Catalunya

El Govern y ERC han exhibido sintonía y un frente común con las élites empresariales catalanas para la creación del nuevo Consorcio d'Inversions de Catalunya y que los millones de euros que cada año el Estado deja de ejecutar en Catalunya se queden en Catalunya. El próximo 28 de abril está previsto que el Congreso de los Diputados vote la aceptación, o no, a trámite del proyecto de ley que alumbre dicho consorcio y entidades como el Cercle d’Economia, la Cambra de Comerç o Pimec han reclamado a todas las fuerzas políticas -especialmente a Junts- que voten a favor, en un acto celebrado este lunes en la sede del Cercle.

“Es un instrumento que nos debe permitir resolver un déficit de infraestructura que llevamos años hablando y, desde el pragmatismo, mejorar la vida de la gente”, ha explicado la consellera de Economia, Alícia Romero. El déficit de inversiones en Catalunya es una queja constante y recurrente entre partidos políticos y patronales. “Nos presupuestan mucho y nos quedamos con una parte pequeña”, ha lamentado este lunes la presidenta del Cercle d’Economia, Teresa Garcia-Milà. Según los últimos datos de ejecución disponibles, de todos los fondos asignados a Catalunya para infraestructuras en el ejercicio 2023, se acabaron gastando cerca del 40%. En 2022 fue de menos del 25%. El objetivo mediante esta nueva fórmula es, a varios años vista, exceder el 90% de ejecución de manera recurrente.

“Es un proyecto estratégico para el país. Pasamos de la queja a la propuesta, de lamentarnos de porcentajes bajos de ejecución a poner encima de la mesa una propuesta estructural”, ha defendido el diputado de ERC Lluís Salvador. PSC y ERC han sido arropados por por el Cercle, la Cambra y Pimec, durante un acto moderado por la periodista de EL PERIÓDICO especializada en infraestructuras, Cristina Buesa, .

La presentación en sociedad del consorcio ha buscado más generar adeptos que dar detalles de su funcionamiento, más allá de los incorporados en la proposición de ley registrada en el Congreso y que puede sufrir notables cambios durante su tramitación (si logra superar el escollo del 28 de abril). La gobernanza de la entidad, que se espera compartida entre Gobierno y Govern, se fijará más adelante, si bien la estructura deseada por PSC y ERC aspira a reeditar el modelo de traspaso de Rodalies.

Fuentes conocedoras explican que el Consorci se implicará directamente en las obras de mayor calado y aquellas que los gestores identifiquen como estratégicas. "Catalunya se merece poder decidir sobre sus infraestructuras y la prioridad de las mismas", ha reclamado el presidente de la Cambra, Josep Santacreu. Es decir, se pretende multiplicar la ejecución por la vía de señalar al Estado dónde y cómo hacer las inversiones y que así la 'excusa' no sea que no hay proyectos suficientes para vehicular la inversión presupuestada.

“Estamos perfectamente planificados, pero no ejecutamos", se ha quejado el presidente de Pimec, Antoni Cañete. La idea es que el Consorci planifique -esta entidad se constituiría antes del 1 de enero de 2027- y luego una sociedad mercantil de titularidad pública ejecute -creación 1 de enero de 2028-. No obstante, el paraguas legal no garantizará por ley un nivel mínimo de inversiones.

El consorcio de inversiones figura entre el PSC y ERC el acuerdo de investidura de Salvador Illa, la semana pasada el Govern recibió el informe jurídico que avalaba su creación y ahora debe superar la prueba, no menor, del inicio de tramitación en el Congreso. Está prevista para el 28 de abril y fuentes del Govern reconocen que no tienen atado el voto favorable de los diputados de Junts, imprescindibles para que al menos se negocien las enmiendas. El apoyo del Cercle, la Cambra y Pimec busca presionar a los posconvergentes en este sentido.

Nuevo choque con Foment

En el acto de este lunes estaban la mayoría de entidades empresariales de calado catalanas, pero no todas. El anuncio de este consorcio inversor ha propiciado un nuevo choque entre organizaciones empresariales catalanas. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, en Foment del Treball existe malestar por haber quedado al margen de un acto para anunciar un organismo relevante en cuestión de infraestructuras, una de las grandes áreas de acción de la patronal de las grandes empresas.

Fuentes empresariales han explicado que en la patronal que preside Josep Sánchez Llibre existía “sorpresa y malestar” por no haber sido invitada a participar del acto. La presentación de este lunes dependía de la conselleria de Economia, que dirige Alícia Romero. Fuentes del departamento aseguran que Foment fue invitada a asistir, pero no a participar. Algo en lo que coinciden desde Foment, detalle que propició que decidiera no asistir.

El hecho de que en el acto sí hayan tenido un papel el Cercle d’Economia, la Cambra de Comerç y Pimec hace pensar que en el trasfondo de la cuestión vuelven a aparecer las tensiones existentes entre estas organizaciones y Foment. En los últimos tiempos se han sucedido diversos encontronazos. Uno de los más recientes llegó en enero, con las duras críticas de Sánchez Llibre al anuncio de financiación presentado por el president de la Generalitat, Salvador Illa.

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En aquel momento, el resto de organizaciones empresariales, agrupadas en el G-8, ya marcaron distancias con la posición de Foment. Dicho rechazo fue interpretado en clave política por la buena relación de la patronal de la gran empresa con Junts, formación contraria a dicho acuerdo; tanto el Cercle como la Cambra o Pimec mantienen posiciones que se consideran más cercanas al PSC y a la Generalitat de Catalunya.