Comsa firma por 350 millones un contrato para ejecutar uno de los mayores proyectos ferroviarios de Croacia

COMSA Corporación ha formalizado la firma del contrato para ejecutar uno de los mayores proyectos ferroviarios de Croacia. La compañía desarrollará para HŽ Infrastruktura la reconstrucción, ampliación y electrificación de la línea ferroviaria M202, en el tramo comprendido entre Hrvatski Leskovac y Karlovac, en una actuación clave para la modernización del transporte ferroviario en el país. El contrato se ha firmado por un valor cercano a los 350 millones de euros.

El contrato ha sido firmado por el presidente del Consejo de Administración de HZ Infrastruktura, Damir Loncaric, y el director de Contratación de Comsa Corporación, Pedro Miguel Rivero Moya, en presencia del viceprimer ministro y ministro del Mar, Transportes e Infraestructuras de Croacia, Oleg Butkovic, entre otras autoridades, informa Comsa en un comunicado este lunes.

El proyecto se desarrollará a lo largo de 44 kilómetros de vía e incluirá la construcción de una segunda vía, nuevos puentes y viaductos, la modernización de estaciones y apeaderos, y la implantación de sistemas de electrificación, señalización y control de tráfico ferroviario de última generación. Una vez finalizadas las obras, la línea permitirá alcanzar velocidades de hasta 160 km/h.

Este contrato representa uno de los mayores proyectos internacionales del grupo y contribuirá a mejorar la capacidad, la fiabilidad y la seguridad de la infraestructura, además de reforzar su integración en los corredores europeos de movilidad.

El contrato fue firmado por el presidente del Consejo de Administración de HŽ Infrastruktura d.o.o., Damir Loncaric, y el director de Contratación de COMSA Corporación, Pedro Miguel Rivero Moya, en presencia del viceprimer ministro y ministro del Mar, Transportes e Infraestructuras, Oleg Butković, entre otras autoridades.

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Este nuevo proyecto consolida además la trayectoria de COMSA Corporación en Croacia, donde el grupo opera desde 2015 y ha ejecutado en los últimos años actuaciones ferroviarias relevantes, como la línea Gradec–Zabno y la modernización de la línea Vinkovci–Vukovar.